Вертолет врезался в радиобашню в США
В городе Хьюстон в американском штате Техас Вертолет врезался в радиобашню. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную пожарную службу.
«По предварительной информации, вертолет врезался в радиобашню около 19.54 по местному времени», - говорится в заявлении городской пожарной службы.
Сведений о погибших или пострадавших в результате ЧП на данный момент не поступало.
На появившихся в социальных сетях видеороликах видно, как после столкновения вертолет моментально загорелся и рухнул вниз. После этого на земле начался сильный пожар.
Ранее самолет с пассажирами на борту упал на автотрассу в Малайзии и столкнулся с машиной.