«Вертолет стоит». Экс-советник Кучмы рассказал о готовности Зеленского к бегству
Президент Украины Владимир Зеленский уже наверняка заготовил вертолет для эвакуации на фоне того, что разгром ВСУ в виду новых мировых событий становится неизбежным. Такое мнение в своем блоге на YouTube выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт обратил внимание, что ситуация на Ближнем Востоке ставит под вопрос возможность Запада продолжать финансовое снабжение Киева.
«Им уже не до Украины <…>. Теперь нужно защищать Израиль во что бы то ни стало», - пояснил Соскин.
Спасти Украину, по его словам, может только немедленное прекращение боевых действий и заключение мира до наступления 2024 года. В противном случае население страны просто «перестанет существовать», предупредил он.
«Еще есть шанс <…>, да, 14% территории пока потеряли. Но пока только 14, а не больше. А если больше потеряем? <…> У Зеленского , я уверен, вертолет стоит, он сразу семью загрузит и все. <…>, а вам куда всем бежать?» - обратился экс-советник Кучмы к жителям Украины.