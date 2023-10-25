«Вертолет стоит». Экс-советник Кучмы рассказал о готовности Зеленского к бегству

Эксперт обратил внимание, что ситуация на Ближнем Востоке ставит под вопрос возможность Запада продолжать финансовое снабжение Киева.

«Им уже не до Украины <…>. Теперь нужно защищать Израиль во что бы то ни стало», - пояснил Соскин.

Спасти Украину, по его словам, может только немедленное прекращение боевых действий и заключение мира до наступления 2024 года. В противном случае население страны просто «перестанет существовать», предупредил он.

«Еще есть шанс <…>, да, 14% территории пока потеряли. Но пока только 14, а не больше. А если больше потеряем? <…> У Зеленского , я уверен, вертолет стоит, он сразу семью загрузит и все. <…>, а вам куда всем бежать?» - обратился экс-советник Кучмы к жителям Украины.