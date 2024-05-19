19 мая 2024, 16:06

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку в Азербайджане

РИА «Новости»
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Вертолет Ми-171, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жесткую посадку в Азербайджане. Об этом сообщил телеканал IRIB.

Журналисты уточнили, что до случившегося Раиси встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на берегу реки Аракс, где расположен пограничный пункт двух стран.

На поиски вертолета президента Ирана брошены все силы, включая специалистов Красного Полумесяца, военных и полицейских.

Масштабную поисковую операцию осложняет туман.

Во Флориде в местном аэропорту недавно лайнер бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 задел крылом бизнес-джет. Сотрудники федерального управления гражданской авиации приступили к расследованию.

Самолеты Иран Азербайджан
19 мая 2024, 17:18
Спасатели нашли вертолет с Раиси
РИА «Новости»
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Спасательные группы нашли в районе села Уз вертолет с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Воздушное судно совершило жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан. Об этом сообщило издание Tasnim.

Вертолеты Спасатели Иран Азербайджан
19 мая 2024, 16:34
Раиси остался жив после жесткой посадки вертолета
РИА «Новости»
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Президент Ирана Эбрахим Раиси выжил в ЧП с вертолетом, которое произошло 19 мая. Воздушное судно перевозило иранского лидера со встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тегеран. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Mehr , вертолет совершил жесткую посадку в Иране.

«Из-за погоды и тумана вертолету с президентом пришлось совершить жесткую посадку», - указал министр внутренних дел Ахмад Вахиди.

Вертолеты Авиакатастрофы Иран Азербайджан
19 мая 2024, 14:19
Британскую принцессу спасали от рака врачи папы римского
Global Look Press
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Команда медиков папы римского прилетала в британскую столицу, чтобы провести операцию принцессе Кейт Миддлтон. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Врачи оперировали монаршую особу в середине января. По информации индийского издания, королевская семья редко прибегает к иностранной помощи, но в этот раз она обратилась к итальянскому медцентру Gemelli, который занимался лечением папы римского Франциска.

Кейт Миддлтон диагностировали рак, она проходит курс лечения. О своей болезни она объявила в марте после перенесенной операции.

Ранее принц Уильям рассказал о состоянии своей жены. Он отметил, что у супруги все хорошо.

Подруга принцессы, дизайнер Амайя Арриета призналась, что Кейт Миддлтон тяжело переносит лечение. По ее словам, королевская семья «проходит через ад». Она также выразила надежду, что у них скоро все наладится.

Болезни Врачи Рак Папа римский Британская королевская семья
19 мая 2024, 14:04
Армия предотвратила госпереворот в Демократической Республике Конго
Global Look Press
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Войскам Демократической республики Конго удалось предотвратить попытку государственного переворота. Ситуацию в стране взяли под контроль, сообщило издание Actualite в соцсети X.

«Вооруженные силы Демократической Республики Конго сообщают местной и мировой общественности, что попытка государственного переворота была подавлена в зародыше», - заявил представитель армии страны Сильвен Экенге.

Он также сообщил о причастности иностранных граждан к попытке устроить в республике госпереворот.

Экенге добавил, что сейчас ситуация находится под контролем, армия восстановила общественный порядок, скоро обнародуют подробности.

Ранее в Турции прокуратура приступила к расследованию возможного заговора против правительства. После информации о вероятной попытке госпереворота турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собрал экстренное совещание с главами разведки и Минюста.

Военные Армия

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