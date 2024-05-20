Вертолет Раиси полностью сгорел

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Спасатели Ирана прибыли на место аварии. Выяснилось, что вертолет, в котором был президент и сопровождающие его чиновники, полностью сгорел при крушении.

Ранее стало известно, что специалисты нашли вертолет Раиси. СМИ опубликовали фотографию, на которой видны фрагменты борта среди деревьев на склоне холма.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент Владимир Путин внимательно следит за поступающей информацией об авиапроисшествии с вертолетом Раиси. Глава государства дал поручения Минобороны и МЧС отправить вертолетные группы и спасателей для помощи в поисковой операции.