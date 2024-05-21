Вертолет президента Ирана был без радара

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Однако радара не было на вертолете, рассказал РБК военный летчик, член Союза журналистов Москвы, главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«К тому же санкции, наложенные на Иран американцами, не способствуют поддержанию летной годности американской техники», - отметил он.

Дрозденко подчеркнул, что, если судить по фотографиям, Раиси обычно летал на другом вертолете - Ми-171. А в этот раз почему-то выбрали Bell.

Летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин отметил, что Bell-212 - старый, но надежный вертолет. Это воздушное судно может летать в любую погоду.

По данным газеты Politico , чиновники из США опасаются обвинений в крушении вертолета с Раиси в свой адрес или Израиля со стороны Ирана. Белый дом выразил надежду на сохранение регионального статуса-кво.