Вертолет Израиля уничтожил боевиков, пересекших границу на юге страны

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В сообщении указали, что утром 10 октября израильские военнослужащие обнаружили отряд вооруженных людей, которые попали за заграждение в районе кибуца Зиким. Коммуна находится рядом с границей сектора Газа.

«После этого военный вертолет нанес удар по формированию и уничтожил его», - написала пресс-служба.

В Telegram-канале Армии обороны Израиля опубликовали видео вертолетного удара по боевикам. Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что продолжают активно атаковать «объекты террористических организаций» в Газе.

Израильская армия наносит широкомасштабные удары по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. По оценке на начало 2023 года, на этой территории проживали около 2,3 миллиона человек.