Версальский дворец во Франции семь раз за неделю объявлял эвакуацию посетителей

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«В целях безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей, Версаль вновь будет открыт после проведения проверок», - отметили в Версале.

По данным канала BFMTV , решение об эвакуации приняли после информации о якобы заложенной в здании бомбе. Сообщения о минировании участились за последние семь дней после введенного максимального уровня террористической угрозы. По соображениям безопасности также закрывался знаменитый французский музей Лувра.

Ранее во Франции впервые за 32 года ввели режим террористической угрозы. На такой шаг власти страны пошли после теракта в лицее в городе Аррас - неизвестный зарезал учителя истории и напал на нескольких человек. Правоохранители провели операцию и задержали преступника.