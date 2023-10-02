Верховный суд США не запретил Трампу баллотироваться в президенты

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Иск против Трампа в нескольких штатах подал республиканец Джон Кастро. Он утверждал, что бывшего президента нельзя допускать к работе, ссылаясь на то, что он «бунтовщик и мятежник».

При этом политика так и не признали виновным по делу о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года. Требование истца отклонили из-за отсутствия оснований для обращения.

Также Трамп говорил, что гражданский иск против него и его компании Trump Organization является обманом и постановкой, писал RT. Дело нацелено на то, чтобы навредить ему в рамках предвыборной кампании.

Ранее экс-президент пообещал в случае своего переизбрания на пост главы государства вывести американские войска из ряда стран. Он отметил, что США тратят миллиарды долларов на военную защиту некоторых стран, но не получают в ответ ни выгоды, ни благоприятного отношения.

Кроме того, бывший американский лидер заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине низкими ценами на нефть. По его словам, цена бы равнялась 40 долларам за баррель.