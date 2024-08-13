Верховный суд Нью-Йорка отказал Кеннеди-младшему в регистрации на выборах

Активисты из организации Clear Choice, поддерживающие кандидата от Демократической партии, пожаловались на неверно указанный адрес проживания Кеннеди-младшего в штате Нью-Йорк. На самом деле политик жил в штате Калифорния.

Судья посчитала предоставленный адрес Кеннеди-младшего «подложным», используемым для регистрации избирателей и достижения собственных политических целей.

Кеннеди-младший в ответ отметил, что Демократическая партия «проявила презрение к демократии», а также проинформировал о о планах оспорить решение суда. На данный момент политика допустили к выборам в 17 штатах.

Ранее независимый кандидат Кеннеди-младший во время интервью заявил , что США в будущем столкнутся с революцией.