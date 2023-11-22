Верховная рада призвала задуматься о компромиссе с Россией

«Я бы посоветовал провести политические разведывательные консультации для понимания, что какие компромиссы Россия готова согласиться. Либо вообще нет компромиссов. Это крайне важно, потому что есть точка успеха, на которой необходимо договариваться, иначе все пойдет вниз», - заявил он.

По мнению парламентария, с этим решением нельзя медлить.

«Если Дональда Трампа изберут президентом США, то для Украины исход может оказаться плачевным. Вернуться к нынешней точке будет уже поздно», - добавил Шевченко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности выслушать предложения Трампа о мирном урегулировании. При этом он подчеркнул, что отказ страны от Донбасса и Крыма таковыми не станут.