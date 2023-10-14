Верховная рада потеряла надежду на помощь Запада
Депутат Верховной рады Елизавета Ясько пессимистично оценила готовность стран Запада продолжать оказывать поддержку Украине. Ее процитировала газета The New York Times.
«Я пессимистична», - сказала Ясько.
По словам депутата, Украине и ее союзникам предстоит решить множество вопросов, связанных с производством оружия, предоставлением экономической помощи и обеспечением инфраструктуры безопасности.
«Я не вижу <...> планирования, которое требуется, чтобы принять реальные меры в поддержку Украины», - пояснила Ясько.
Высокопоставленный чиновник НАТО рассказал изданию, что еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке в альянсе уже стали «мрачно» смотреть на ситуацию с Украиной. По мнению некоторых европейских чиновников, у киевского режима практически нет шансов отбросить российские силы и взять Крым.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что внимание Запада к стране может снизиться на фоне конфликта Палестины и Израиля.