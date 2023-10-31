31 октября 2023, 11:20

Верховная рада поддерживала украинский наркокартель «Химпром»

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Преступная группировка «Химпром», занимающаяся распространением наркотических веществ на территории Украины и России, получала поддержку со стороны депутатов Верховной рады. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

По информации агентства, сотрудники спецслужб узнали полный состав ОПГ, в нее входило около тысячи человек. «Химпром» сформировали в 2014 году, группировку возглавил Егор Буркин, который получил паспорт Украины в 2016 году. По данным издания, сейчас глава наркокартеля скрывается в Мексике.

Кроме того, ОПГ «Химпром» участвовала в попытке поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании.

«Организатор, руководитель и координатор „Химпрома“ Егор Буркин привлек в состав ОПГ и народных депутатов Украины», - указал источник издания.

Он отметил, что группировка с помощью политиков повышала свой авторитет и получала прикрытие. Помимо депутатов, с «Химпромом» сотрудничали украинские правоохранители, сотрудники СБУ, ГУР, судьи и другие люди.

Ранее политолог Юрий Светов сообщил, что Шарий мог получить документы от украинского наркокартеля. По его мнению, дом блогера подожгли из-за журналистского расследования.

Мексика Наркотики Верховная рада Испания Украина
31 октября 2023, 11:49
США уличили в желании возобновить работу некоторых биообъектов на Украине
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Соединенные Штаты до сих пор контролируют некоторые украинские биологические объекты. Американские власти планируют возобновить их деятельность после окончания спецоперации. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В декабре 2022 года американская компания CH2M Hill в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов в западных регионах страны при сокращении числа лабораторий, осуществляющих хранение таких коллекций», - указал он.

По его словам, также США контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку на Украине и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками. При этом Соединенные Штаты требуют от киевских организаций предоставлять отчеты о проделанной работе по данным направлениям.

В сентябре Кириллов сообщал, что США готовят правовую базу для расширения своей военно-биологической деятельности. Кроме того, американские специалисты организовывали биологические исследования на Ближнем Востоке, в странах Юго-Восточной Азии, Африки и на Украине. Для того, чтобы скрыть свою деятельности, они привлекали десятки подрядчиков и некоммерческих организаций.

США Оружие Украина Биолаборатории
31 октября 2023, 10:23
Израильские истребители ликвидировали командира одного из батальонов ХАМАС
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Израильские самолеты нанесли удар по батальону ХАМАС «Бейт-Лахия» и ликвидировали командира Насиму Абу Аджина, организовавшего резню в приграничных с сектором Газа кибуцах Эрез и Нетив ха-Асара. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Пилоты истребителей ЦАХАЛ получили разведданные от армейской разведки АМАН и Службы общей безопасности (ШАБАК). После этого самолеты нанесли очередной авиаудар по сектору Газа. По информации пресс-службы, ликвидация командира боевиков помешает движению ХАМАС оказать сопротивление при наземной операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве.

«В прошлом Абу Аджина командовал воздушной группой ХАМАС и принимал участие в разработке БПЛА и парапланов террористической организации», - указали израильские военные.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал новый этап войны с ХАМАС. По его словам, израильские военные перешли к третьей фазе конфликта с палестинским движением, при котором ЦАХАЛ добивается поэтапного прогресса «мощными шагами».

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 09:51
Украинские власти потребовали от ВСУ взятия Горловки при нехватке людей и оружия — СМИ
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Украинское руководство обратилось к командованию ВСУ с требованием взять Горловку. В ответ представители армии сообщили о недостатке личного состава и вооружения для выполнения этой операции. Об этом сообщил американский журнал Time со ссылкой на высокопоставленного военного.

«У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» - пожаловался представитель армии.

Издание отметило, что некоторые виды войск столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава. По информации журнала, один из помощников президента Украины Владимира Зеленского признался, что ВСУ не смогут использовать обещанное Западом оружие из-за кадрового голода в армии.

«У нас нет людей, которые могли бы его использовать», - заявил источник американского издания.

Ранее экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен предсказал скорую отставку украинского лидера из-за кризиса в стране. По его мнению, ситуация в ВСУ и большие потери в ходе контрнаступления станут причиной смещения Зеленского с президентского поста.

США Владимир Зеленский Украина Горловка
31 октября 2023, 09:38
«Чистый антисемитизм». Президент Израиля — о событиях в аэропорту Махачкалы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Массовые беспорядки в аэропорту Дагестана, произошедшие вечером 29 октября из-за приземления самолета из Тель-Авива, можно назвать ярким проявлением антисемитизма. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью газете Die Welt.

Он признался, что события вызывают «крайнее беспокойство», шокируют. По мнению Герцога, произошедшее должно встревожить «все правительства».

«Это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый», - подчеркнул израильский лидер.

Он добавил, что беспорядки скорее напоминали «погром».

В результате массовых беспорядков пострадали более 20 человек.

В больнице оказались четверо правоохранителей, двое из них - в тяжелом состоянии. Появлялась информация о смерти одного из полицейских, однако она не подтвердилась.

Более 80 организаторов и участников акции уже задержали. В рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках правоохранители провели свыше 50 обысков.

Израиль Дагестан

Новости по теме