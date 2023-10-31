Верховная рада поддерживала украинский наркокартель «Химпром»

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По информации агентства, сотрудники спецслужб узнали полный состав ОПГ, в нее входило около тысячи человек. «Химпром» сформировали в 2014 году, группировку возглавил Егор Буркин, который получил паспорт Украины в 2016 году. По данным издания, сейчас глава наркокартеля скрывается в Мексике.

Кроме того, ОПГ «Химпром» участвовала в попытке поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании.

«Организатор, руководитель и координатор „Химпрома“ Егор Буркин привлек в состав ОПГ и народных депутатов Украины», - указал источник издания.

Он отметил, что группировка с помощью политиков повышала свой авторитет и получала прикрытие. Помимо депутатов, с «Химпромом» сотрудничали украинские правоохранители, сотрудники СБУ, ГУР, судьи и другие люди.

Ранее политолог Юрий Светов сообщил, что Шарий мог получить документы от украинского наркокартеля. По его мнению, дом блогера подожгли из-за журналистского расследования.