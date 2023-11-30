30 ноября 2023, 18:16

Верховная рада отменила президентские выборы

РИА «Новости»
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Депутаты Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов президента в военное время. Документ приняли представители всех фракций и групп украинского парламента, сообщило местное издание «Страна.ua».

Декларацию подписали по итогам девятого «Диалога Жана Моне», который прошел в населенном пункте Турья Пасека в Закарпатской области. Европейские структуры на мероприятии представила делегация во главе с бывшим главой Европарламента Пэтом Коксом.

Документ приняли для того, чтобы не допустить раскола страны и нации. Украинские власти рассчитывают, что декларация станет дополнительной помехой в реализации сценария «выборы до окончания войны».

Глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия ранее заявил, что в 2024 году на Украине не будет никаких выборов : ни президентских, ни парламентских, ни местных. По мнению депутата, голосование в условиях военного положение невозможно.

Верховная рада Украина Выборы
30 ноября 2023, 17:59
Израиль отозвал посла в Испании из-за «возмутительных» слов премьера королевства
Freepik
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Израиль отозвал своего посла в Испании для консультаций из-за высказываний премьер-министра королевства Педро Санчеса о ситуации в секторе Газа. Об этом на своей странице в X заявил глава израильского МИД Эли Коэн.

«После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я решил позвонить послу Израиля в Испании и отозвать ее для консультаций в Иерусалим», - говорится в посте.

Педро Санчес назвал неприемлемым происходящее в Газе и выразил сомнения в том, что Израиль «соблюдает международное гуманитарное право». По словам премьера, на такие мысли наталкивают появляющиеся видео из Газы и «растущее число умирающих детей». Израильскую сторону возмутило это обвинение. Коэн подчеркнул, что еврейское государство «действует и будет действовать в соответствии с международным правом». Глава МИД Израиля добавил, что война продолжится «до освобождения всех похищенных и ликвидации ХАМАС в секторе Газа».

Сегодня Армия обороны Израиля сообщила о продлении паузы в боях в секторе Газа. Решение приняли с учетом «усилий посредников по продолжению процесса освобождения похищенных» и на условиях соблюдения пунктов соглашения.

Израиль Дипломатия Испания Конфликт Израиля и Палестины
30 ноября 2023, 17:56
Еврокомиссия представит план использования налога с заблокированных активов России
Unsplash
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Еврокомиссия подготовила план использования налога на прибыль с заблокированных российских активов. Полученные средства планируют передать Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

План использования замороженных активов обнародуют 12 декабря. По информации издания, европейские страны пока не достигли единства по этому вопросу. Лидеры Евросоюза обсудят план ЕК на саммите в декабре.

Документ уточнит несколько важных вопросов. Например, Еврокомиссия объяснит, будет ли налог на прибыль пересекаться с национальными налогами и сборами. По данным агентства, план позволит представителям Евросоюза подробно обсудить все вопросы, связанные с замороженными российскими активами.

Ранее в странах ЕС произошел раскол в связи с предложением об использовании доходов с заблокированных активов РФ. Франция, Бельгия, Германия и Италия указали на необходимость юридически обосновать все действия, чтобы не ставить под угрозу финансовую стабильность.

Еврокомиссия Россия Экономика
30 ноября 2023, 17:14
МИД России предрек Молдавии участь следующей жертвы в гибридной войне Запада
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Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Его слова привело РИА «Новости».

Одной из сорванных попыток решить острые проблемы европейского континента на принципах ОБСЕ стал меморандум Козака, который мог бы урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад, подчеркнул Лавров. При этом НАТО и Европейский союз продолжают убивать формат «5 2».

«Натовский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат „5 2“», - заявил министр.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5 2» участвуют Тирасполь и Кишинев - как стороны конфликта, ОБСЕ, Россия и Украина - в качестве посредников, а Соединенные Штаты - как наблюдатели.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску обратится к России с требованием вывести военных из Приднестровья. Глава ведомства также запланировал переговоры с коллегами из стран ЕС, чтобы обеспечить поддержку вступления Молдавии в ЕС.

Молдавия Запад МИД РФ
30 ноября 2023, 15:41
Западные элиты сделали выбор не в пользу ОБСЕ — Лавров
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Западные политические элиты выбрали не Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а НАТО с его философией сдерживания и геополитичских игр. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глава МИД стран ОБСЕ в Скопье.

Он напомнил о Парижской хартии для новой Европы 1990 года, Хартии европейской безопасности 1999-го и Астаниской декларации 2010 года. По его словам, Россия приложила максимум усилий для достижения благородных целей эти договоров. Однако западные элиты сделали выбор не в пользу ОБСЕ.

«Западные политические элиты, присвоившие себе право вершителей судеб человечества, сделали близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО, в пользу философии сдерживания, в пользу геополитических игр с нулевой суммой и логике „ведущий/ведомый“», - подчеркнул Лавров.

ОБСЕ находится в плачевном состоянии, констатировал российский дипломат. Перспективы организации остаются неясными, добавил он.

Заседание проходит в столице Северной Македонии. Прибытие российского дипломата в Скопье стало его первым визитом в Евросоюз после начала СВО.

ОБСЕ Сергей Лавров НАТО

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