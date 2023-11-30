Верховная рада отменила президентские выборы

Декларацию подписали по итогам девятого «Диалога Жана Моне», который прошел в населенном пункте Турья Пасека в Закарпатской области. Европейские структуры на мероприятии представила делегация во главе с бывшим главой Европарламента Пэтом Коксом.

Документ приняли для того, чтобы не допустить раскола страны и нации. Украинские власти рассчитывают, что декларация станет дополнительной помехой в реализации сценария «выборы до окончания войны».

Глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия ранее заявил, что в 2024 году на Украине не будет никаких выборов : ни президентских, ни парламентских, ни местных. По мнению депутата, голосование в условиях военного положение невозможно.