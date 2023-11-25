Вердикт нейросети о высадке американцев на Луну оценили в Совфеде

«Об этом говорили давно и достаточно многие, были серьезные основания. Человеческого интеллекта вполне достаточно для такого выводу. Но если искусственный интеллект также подтвердил подделку, то какие-то сомнения вообще отпадают», - сказал он.

Днем ранее российский президент Владимир Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В ходе мероприятия главу государства ознакомили с выводами нейросети Google о фотографиях с американцами на Луне.

Технология сочла, что почти все объекты на фотографии являются поддельными , отмечал направления Сбербанка по исследованию данных Николай Герасименко.