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Обозреватель отметил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте. Этот факт, по его оценке, становится все более очевидным.

«Все, чем Украина пыталась атаковать Россию, вообще никак не повлияло на ситуацию», - указал Хайфон.

Он обратил внимание, что реальное положение ВСУ на фронте полностью противоречит тому, что должно было произойти по заявлениям НАТО. Поэтому «фантазии об исключительности» Соединенных Штатов и альянса обернулись для украинского контрнаступления полным провалом.

Ранее экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что нежелание президента Украины Владимира Зеленского двигаться в сторону мирных переговоров с Россией приведет к «самоубийству» всей Украины.