13 ноября 2023, 18:48

Венгрия выступит против антироссийских санкций в сфере ядерной энергетики

Unsplash
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Венгрия не допустит введения европейских санкций против ядерной энергетики России. Решение о принятии ограничений сильно ударит по стране, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на совещании в Брюсселе. Трансляция мероприятия велась в соцсети Facebook*.

Сийярто отметил, что еще не ознакомился с новым пакетом санкций, который собирается ввести Евросоюз. Министр добавил, что для введения ограничений потребуется поддержка всех стран, входящих в объединение.

«Венгрия не поддержит какие-либо санкции в отношении атомной промышленности, поскольку это будет означать отказ от безопасности венгерской энергетики», - указал Сийярто.

По его словам, предлагаемые ограничения, скорее всего, затронут российскую алмазную промышленность.

Евросоюз представит новый пакет санкций против России на этой неделе, он станет 12-м по счету. По мнению главы венгерского МИД, уже действующие санкции негативно отразились на европейской экономике, но не смогли нанести значительного ущерба РФ.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Венгрия Санкции Экономика
13 ноября 2023, 18:29
Молдавия не согласовала отчет аудита долга за газ перед Россией
Pxhere
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Наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал опубликованный Минэнергетики страны отчет аудита долга компании перед «Газпромом». Как уточнили в пресс-службе российского холдинга, газ поставляли потребителям правого берега Днестра.

Большинство членов совета заявили, что документ не является отчетом по результатам финансового аудита.

«Отчет не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО „Газпром“», - рассказали в компании.

Однако молдавскую сторону заблаговременно уведомили об этом обстоятельстве, но она не предприняла никаких действий, чтобы устранить его. Тем не менее, подчеркнули в «Газпроме», никакие выводы Молдавии не смогут повлиять на размер и обоснованность указанной задолженности.

«Она подтверждается в регулярно подписываемых „Газпромом“ и „Молдовагазом“ документах и в соответствующих решениях международного арбитража», - указано в сообщении.

Ранее президент страны Майя Санду заявила, что проведенный аудит долговых обязательств Молдавии перед «Газпромом» показал, что республика должна выплатить только девять миллионов долларов , а не 700 миллионов, как заявлялось ранее. Такую сумму Молдавия готова погасить. То, что аудит не признан - проблемы «Газпромома», подчеркнула она.

Министр энергетики республики Виктор Парликов сказал, что Молдавия готова покупать сырье у «Газпрома» по выгодной для себя цене и без каких-либо политических условий для страны. При этом «Газпром» получает от молдавской фирмы «Молдовагаз» ежесуточные заявки на поставку голубого топлива и выполняет их.

Газ Молдавия Газпром
13 ноября 2023, 18:05
«Категорически недопустимы». Премьера Грузии возмутили слова президента о Си Цзиньпине
РИА «Новости»
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил послу Китая Чжоу Цзяню сожаление из-за слов президента страны Саломе Зурабишвили о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщили на сайте грузинского правительства.

Глава государства заявила, что если бы лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина когда-нибудь «осудили», это было бы историческом результатом. Слова Зурабишвили «категорически недопустимы и возмутительны», а риторика президента не соответствует позиции правительства Грузии, подчеркнул Гарибашвили.

Он сообщил послу, что глава государства не первый раз наносит вред интересам страны. Премьер также напомнил, что нарушения законодательства со стороны Зурабишвили стали поводом для импичмента.

Парламенту Грузии не хватило депутатских голосов, чтобы завершить процедуру импичмента президента. Во время голосования большинство оппозиционеров в зале заседаний не присутствовали.

Грузия Китай
13 ноября 2023, 17:57
Венгрия вновь отклонила выделение 500 миллионов евро Украине и назвала вескую причину
Unsplash
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Венгрия по-прежнему не поддерживает выделение 500 миллионов евро из Европейского «фонда мира» на оружие для Украины, поскольку не получила от украинского Нацагентства по противодействию коррупции гарантий невключения венгерских компаний в реестр «международных спонсоров войны». Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал журналистам своей страны. Выступление министра транслировалось на его странице в соцсети.

О том, что Венгрия отказалась разблокировать 500 миллионов евро для ВСУ, стало известно еще несколько дней назад, однако на сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам на нее снова оказывали масштабное давление в этом вопросе.

«Естественно, я и сегодня не согласился на это, мы по-прежнему придерживаемся своей позиции», - констатировал Сияйрто.

Он уточнил, что это будет продолжаться до тех пор, пока не поступят гарантии того, что «никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР» или любого другого предприятия страны в упомянутый список «по надуманным поводам».

Также глава венгерского МИД сообщил представителям прессы, что на этой неделе Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций против России.

Венгрия Европа Оружие Украина
13 ноября 2023, 17:37
Новый пакет антироссийских санкций ЕС представят на этой неделе
Pxhere
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Еврокомиссия представит новый пакет антироссийских санкций уже на текущей неделе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с журналистами, трансляция которой шла на его странице в соцсети.

«Предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций против России будет представлено государствам-членам на этой неделе», - заявил глава венгрерского МИД.

Он уточнил, что информация поступила во время заседания Совета по иностранным делам.

Сам Сийярто назвал неоправданным введение уже 12-го пакета санкций «без всестороннего анализа последствий» принятия всех предыдущих. Он констатировал, что ограничения нанесли серьезный ущерб европейской экономике, а «поставить на колени» российскую не удалось, как и приблизиться к разрешению конфликта на Украине.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на результаты соцопросов сообщили, что жители Германии стали реже и быстрее принимать душ из-за необходимости экономить в свете антироссийских санкций.

Венгрия Еврокомиссия Санкции Евросоюз

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