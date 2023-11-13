Венгрия выступит против антироссийских санкций в сфере ядерной энергетики

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Сийярто отметил, что еще не ознакомился с новым пакетом санкций, который собирается ввести Евросоюз. Министр добавил, что для введения ограничений потребуется поддержка всех стран, входящих в объединение.

«Венгрия не поддержит какие-либо санкции в отношении атомной промышленности, поскольку это будет означать отказ от безопасности венгерской энергетики», - указал Сийярто.

По его словам, предлагаемые ограничения, скорее всего, затронут российскую алмазную промышленность.

Евросоюз представит новый пакет санкций против России на этой неделе, он станет 12-м по счету. По мнению главы венгерского МИД, уже действующие санкции негативно отразились на европейской экономике, но не смогли нанести значительного ущерба РФ.

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