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Тему конфликта на Украине Менцер затронул на конгрессе молодежной организации правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» в Секешфехерваре.

Госсекретарь подчеркнул, что Венгрия выступает за немедленное и безоговорочное прекращение огня, а также подготовку мирного соглашения.

«Нам нужны мирные переговоры, а затем нам нужно создать систему безопасности», - добавил Менцер, указав, что эта система должна обеспечивать гарантии Украине и быть приемлемой для России.

В минувшую пятницу, 10 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что еще в 2022 году Россия и Украина достигли мирных договоренностей, но в Киеве по указке США отказались подписать соглашение.

«В Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев», - подчеркнул Орбан.