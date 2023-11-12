12 ноября 2023, 12:51

Венгрия выступила за переговоры России и Украины с созданием новой системы безопасности

РИА «Новости»
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В Европе необходимо создать новую систему международной безопасности, которая будет отвечать интересам и России, и Украины. С таким заявлением выступил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщил ТАСС.

Тему конфликта на Украине Менцер затронул на конгрессе молодежной организации правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» в Секешфехерваре.

Госсекретарь подчеркнул, что Венгрия выступает за немедленное и безоговорочное прекращение огня, а также подготовку мирного соглашения.

«Нам нужны мирные переговоры, а затем нам нужно создать систему безопасности», - добавил Менцер, указав, что эта система должна обеспечивать гарантии Украине и быть приемлемой для России.

В минувшую пятницу, 10 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что еще в 2022 году Россия и Украина достигли мирных договоренностей, но в Киеве по указке США отказались подписать соглашение.

«В Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев», - подчеркнул Орбан.

Венгрия Россия Переговоры Украина
12 ноября 2023, 13:39
Бывшего министра экономики арестовали в Казахстане
РИА «Новости»
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Следственный суд города Астаны арестовал бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

«Межрайонный следственный суд Астаны 11 ноября арестовал подозреваемого Куандыка Бишимбаева сроком на два месяца», - указали в пресс-службе.

В чем конкретно заподозрили бывшего министра, не уточняется. В суде подчеркнули, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Казахстана более точные данные не подлежат разглашению.

Издание Orda.kz сообщало 10 ноября, что правоохранители задержали Бишимбаева после смерти его супруги от причиненных побоев. По предварительной информации, в ночь с 8 на 9 ноября между ними произошла ссора в одном из ресторанов в Астане, в результате которой женщина умерла от полученных травм.

Бишимбаев возглавлял министерство экономики республики с мая по декабрь 2016 года. В 2018-м его признали виновным в хищении имущества и получении взятки, суд приговорил экс-министра к 10 годам тюрьмы, при этом уже в октябре 2019 года он вышел на свободу по УДО.

Казахстан Суд
12 ноября 2023, 13:15
Пациенты в реанимации больницы Газы умерли от нехватки кислорода
РИА «Новости»
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Расположенная в секторе Газа больница Аш-Шифа после удара израильской армии столкнулась с нехваткой кислорода для пациентов из отделения интенсивной терапии и реанимации. Телеканал Al Hadath со ссылкой на подконтрольный ХАМАС Минздрав заявил, что за сутки в реанимации умерли пять пациентов.

Кроме того более 40 человек подверглись нападению при попытке покинуть больницу.

Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на палестинский Минздрав сообщило об угрозе гибели 39 младенцев из отделения интенсивной терапии в родильном отделении больницы Аш-Шифа.

Ведомство официально опровергло заявление своего представителя Май Аль-Кайлы, заявившей о гибели детей.

В Минздраве пояснили, что запасы жидкого кислорода в медицинском учреждении подходят к концу, а подвести новую партию мешают воздушные атаки и артиллерийские обстрелы окрестностей. Это ставит под угрозу жизни пациентов.

Ранее Армия обороны Израиля опубликовала свидетельские показания взятых в плен после нападения 7 октября участников палестинской группировки ХАМАС. В ходе допроса они сообщили, что политическое и военное крыло организации используют для укрытия медицинские учреждения Газы, включая больницу «Аш-Шифа», где расположен штаб одного из организаторов атаки Яхью Синвара.

Больницы Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 13:13
Россиян начали эвакуировать из сектора Газа
РИА «Новости»
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Россиян начали эвакуировать из сектора Газа, сообщило МЧС в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что работу для того, чтобы это стало возможно, проводили вместе с дипломатами РФ на протяжении недели.

Оперативная группа МЧС согласовывала порядок и маршруты эвакуации российских граждан, которые оказались в зоне палестино-израильского конфликта, пояснили в пресс-службе.

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», - добавили в ведомстве.

Российские спасатели оказывают людям необходимую медицинскую и психологическую помощь, выдают воду и обеспечивают питания.

Все россияне, которые пересекут границу 12 ноября, направят в Каир. Там ранее уже развернули оперативный штаб МЧС, где можно будет оформить все необходимые документы.

В минувшую пятницу, 10 ноября, в Каир прибыли два специальных борта для эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа. Об этом со ссылкой на источник сообщало РИА «Новости». По словам собеседника агентства, в Египет вскоре должно было прибыть еще одно воздушное судно.

Израиль МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 13:08
АЗС загорелась в Харькове после взрыва
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Утром в воскресенье, 12 ноября, на автозаправочной станции в Харькове начался пожар, которому предшествовал взрыв. Об этом сообщило украинское агентство «Укринформ».

«На автозаправке около железнодорожного вокзала что-то взорвалось, начался пожар», - указали в сообщении.

Украинский телеканал «Общественное» ранее в воскресенье сообщил о мощном пожаре в Харькове.

В Государственной службе Украины по ЧС ситуацию пока официально не прокомментировали.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушную тревогу в воскресенье не объявляли.

Взрывы Украина Харьков

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