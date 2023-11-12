Венгрия выступила за переговоры России и Украины с созданием новой системы безопасности
В Европе необходимо создать новую систему международной безопасности, которая будет отвечать интересам и России, и Украины. С таким заявлением выступил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщил ТАСС.
Тему конфликта на Украине Менцер затронул на конгрессе молодежной организации правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» в Секешфехерваре.
Госсекретарь подчеркнул, что Венгрия выступает за немедленное и безоговорочное прекращение огня, а также подготовку мирного соглашения.
«Нам нужны мирные переговоры, а затем нам нужно создать систему безопасности», - добавил Менцер, указав, что эта система должна обеспечивать гарантии Украине и быть приемлемой для России.
В минувшую пятницу, 10 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что еще в 2022 году Россия и Украина достигли мирных договоренностей, но в Киеве по указке США отказались подписать соглашение.
«В Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев», - подчеркнул Орбан.