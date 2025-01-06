06 января 2025, 15:53

Венгрия возобновила работу посольства в Дамаске

Unsplash
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Венгрия приняла решение возобновить работу своего посольства в Сирии. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook*.

«К настоящему времени вооруженные столкновения утихли, а ситуация с безопасностью на местах стабилизировалась, поэтому мы решили вновь открыть посольство Венгрии в Дамаске», - отметил глава венгерской дипломатии.

Он отметил, что Венгрия выступает за мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Посольство Венгрии в Дамаске было временно закрыто 8 декабря 2024 года, работали только горячие линии экстренной консульской помощи. Как сообщал Сийярто, Будапешт поддерживает связь с венграми, проживающими в Сирии, и христианские общины региона оказывают им гуманитарную помощь.

Ранее стало известно, что приостановивший прием и отправку международных рейсов аэропорт Дамаска вернется к полноценной работе в ближайший вторник, 7 января. Воздушная гавань уже принимает и отправляет самолеты внутренних рейсов.

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Facebook Венгрия Сирия Работа Дамаск
06 января 2025, 13:14
Террорист напал на пассажирский автобус и устроил стрельбу на Иордане
Global Look Press
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Трое израильтян погибли и семеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыли по автобусу и автомобилям на шоссе недалеко от еврейского поселения Кдумим, расположенного на севере Западного берега реки Иордан. Неизвестные открыли огонь из машины. Об этом сообщил портал Ynet.

Пострадали 11 человек. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии, четверо - средней степени тяжести, остальные - в тяжелом состоянии. Двое погибли, их смерть констатировали на месте.

В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что силовики начали операцию по поиску и задержанию террористов. Правоохранители устанавливают блокпосты и проводят окружение нескольких населенных пунктов в этом районе.

Ранее теракт произошел на ярмарке в Германии: мужчина на авто въехал в толпу. Погибли шесть человек. Предварительно, за рулем находится 50-летний выходец из Саудовской Аравии.

Стрельба Автобусы
06 января 2025, 12:53
Число жертв теракта на ярмарке в Германии возросло до шести
Global Look Press
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Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до шести. Об этом сообщило агентство DPA.

«После теракта в Магдебурге зарегистрирована шестая жертва. Женщина 52 лет скончалась от полученных травм в больнице», - сказал представитель прокуратуры города Наумбурга.

Вечером 20 декабря на рождественской ярмарке в Магдебурге произошла трагедия: автомобиль въехал в толпу. Полиция подозревает, что за рулем автомобиля находился 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который мог действовать намеренно. Как сообщала газета Süddeutsche Zeitung, подозреваемый получил статус беженца в июле 2016 года и имеет вид на жительство в ФРГ.

Ранее 35 человек пострадали после наезда автомобиля на толпу прохожих в Новом Орлеане. Водитель пикапа намеренно выехал на тротуар, где гуляли люди, отмечавшие Новый год. Затем он открыл огонь по полицейским, которые пытались его задержать.

Больницы Полиция Ярмарки
06 января 2025, 11:37
Четыре человека погибли, 32 пострадали при падении автобуса в ущелье в Индии
Global Look Press
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Четыре человека погибли, еще 32 пострадали в результате падения автобуса в ущелье на юго-западе Индии. Об этом сообщило издание The Hindu.

Авария произошла утром 6 января на национальной трассе Коттаракара - Диндигул, которая проходит через округ Идукки в штате Керала. Предположительно, у машины отказали тормоза. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщил RT , автобус упал в ущелье глубиной 200 метров. Поисково-спасательная операция продолжается. Подробности происшествия выясняются.

Ранее туристический автобусом попал в ДТП в Карелии, пострадали 15 человек. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Всего в салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Индия Автобусы
06 января 2025, 11:32
ХАМАС согласился освободить 34 заложника в рамках сделки по прекращению огня в Газе
Global Look Press
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Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника из представленного Израилем списка в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источник в организации.

Список соответствует критериям, согласованным на последнем раунде переговоров. ХАМАС потребуется около недели, чтобы точно определить, живы заложники из перечня или нет.

Накануне движение утвердило список имен 34 заложников, которых готово освободить в рамках соглашения по Газе. Однако советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, что власти не получили от ХАМАС перечень, сообщил RT.

Ранее движение опубликовало ролик с израильской заложницей. На кадрах девушка просила ЦАХАЛ покинуть районы сектора Газа, где боевики удерживают пленных. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа могут возобновиться в Катаре, сообщил сайт kp.ru.

Израиль Переговоры Конфликт Израиля и Палестины

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