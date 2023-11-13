Венгрия вновь отклонила выделение 500 миллионов евро Украине и назвала вескую причину

О том, что Венгрия отказалась разблокировать 500 миллионов евро для ВСУ, стало известно еще несколько дней назад, однако на сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам на нее снова оказывали масштабное давление в этом вопросе.

«Естественно, я и сегодня не согласился на это, мы по-прежнему придерживаемся своей позиции», - констатировал Сияйрто.

Он уточнил, что это будет продолжаться до тех пор, пока не поступят гарантии того, что «никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР» или любого другого предприятия страны в упомянутый список «по надуманным поводам».

Также глава венгерского МИД сообщил представителям прессы, что на этой неделе Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций против России.