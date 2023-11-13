Венгрия вновь отклонила выделение 500 миллионов евро Украине и назвала вескую причину
Венгрия по-прежнему не поддерживает выделение 500 миллионов евро из Европейского «фонда мира» на оружие для Украины, поскольку не получила от украинского Нацагентства по противодействию коррупции гарантий невключения венгерских компаний в реестр «международных спонсоров войны». Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал журналистам своей страны. Выступление министра транслировалось на его странице в соцсети.
О том, что Венгрия отказалась разблокировать 500 миллионов евро для ВСУ, стало известно еще несколько дней назад, однако на сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам на нее снова оказывали масштабное давление в этом вопросе.
«Естественно, я и сегодня не согласился на это, мы по-прежнему придерживаемся своей позиции», - констатировал Сияйрто.
Он уточнил, что это будет продолжаться до тех пор, пока не поступят гарантии того, что «никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР» или любого другого предприятия страны в упомянутый список «по надуманным поводам».
Также глава венгерского МИД сообщил представителям прессы, что на этой неделе Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций против России.