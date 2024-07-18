Венгрия упрекнула страны Балтии и Скандинавии за бойкот встреч в Будапеште

Он подчеркнул, что европейские чиновники не могут себе представить, насколько интересной и веселой может стать их поездка.

«У них может быть дурной вкус. В Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие. Однако, если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?» - задался вопросом Сийярто.

Ранее с критикой отказа от участия во встречах, организованных председательствующей в Совете Евросоюза Венгрией, выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он заявил, что члены правительства его страны не станут поддерживать бойкот.

Канцлер пояснил, что если кто-то недоволен поведением премьер-министра Виктора Орбана, то стоит делать это публично, а не отказываться от участия в обсуждениях.

По данным газеты Politico, министры иностранных дел Евросоюза отказались от проведения неформальной встречи в Будапеште и объявили, что вместо этого проведут совещание с с главой дипломатического корпуса Евросоюза Жозепом Боррелем. Так они отреагировали на несогласованные с ЕС переговоры Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.