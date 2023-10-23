Венгрия снова заблокировала выделение транша Украине из фонда мира ЕС

«Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, продолжающих работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянно», - отметил он.

Венгерские власти выступают против снабжения ВСУ западным вооружением. В мае текущего года они воспротивились выделению восьмого транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира.

Транш на сумму 500 миллионов евро планировалось отправить на Украину 22 мая. Таким образом, Венгрия продолжает настаивать на сохранении связи с Россией и совместной работе над мирным решением проблемы Украины.

Ранее президент Владимир Путин назвал ерундой обвинения в адрес венгерского коллеги Виктора Орбана в том, что тот - пророссийский политик. По словам российского лидера, на Орбана нападают его завистники.

* «Радио Свобода» признали в России СМИ-иноагентом.