23 октября 2023, 18:23

Венгрия снова заблокировала выделение транша Украине из фонда мира ЕС

РИА «Новости»
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Власти Венгрии снова заблокировали выделение Украине 500 миллионов евро на военную помощь из Европейского фонда мира. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода»* Рикард Йозвяк.

«Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, продолжающих работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянно», - отметил он.

Венгерские власти выступают против снабжения ВСУ западным вооружением. В мае текущего года они воспротивились выделению восьмого транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира.

Транш на сумму 500 миллионов евро планировалось отправить на Украину 22 мая. Таким образом, Венгрия продолжает настаивать на сохранении связи с Россией и совместной работе над мирным решением проблемы Украины.

Ранее президент Владимир Путин назвал ерундой обвинения в адрес венгерского коллеги Виктора Орбана в том, что тот - пророссийский политик. По словам российского лидера, на Орбана нападают его завистники.

* «Радио Свобода» признали в России СМИ-иноагентом.

Венгрия Россия Украина
28 октября 2023, 00:42
Система ПВО Египта сбила два БПЛА над Синайским полуостровом
РИА «Новости»
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Средства противоздушной обороны Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова. Об этом сообщил представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез. Слова военного привел египетский портал Sada al-Balad.

«В рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось, что два беспилотных летательных аппарата направлялись из южного района Красного моря на север», - заявил Гариб Абдель Хафез.

Военный сообщил, что один из дронов упал в городе Таба, второй - не на территории Египта.

Ранее египетские спецслужбы сообщили, что на территории страны упал израильский снаряд. Это произошло в городе Нувейба на берегу Красного моря, в 60 километрах от границы с Израилем. Боеприпас упал в пустынной местности и взорвался. О пострадавших не сообщалось.

Израиль Египет Беспилотники Конфликт Израиля и Палестины ПВО Палестина
28 октября 2023, 00:33
Взрывы прогремели в Одесской области Украины
РИА «Новости»
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Жители Одесской области Украины услышали звуки взрывов. Об этом сообщило местное  издание «Зеркало недели».

По информации журналистов, взрывы раздались в Измаильском районе. Там на реке Дунай располагается одноименный порт, являющийся одним из самых крупных в регионе.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, власти объявили в области воздушную тревогу. Всех жителей региона попросили пройти в ближайшие укрытия.

В ночь на среду, 25 октября, взрывы гремели в Николаеве. Тогда в городе тоже объявили воздушную тревогу. Еще взрывы слышали жители Хмельницкой области Украины.

Взрывы Украина
27 октября 2023, 23:53
Чехия раскрыла последствия падения Украины
Unsplash
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Чешские власти продолжают настаивать на своей позиции и поддерживать суверенитет Украины. Об этом президент страны Петр Павел заявил во время встречи с главами зарубежных диппредставительств, его процитировало агентство ЧТК.

«Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины. Если Украина падет, то падем мы все», - сказал он.

По мнению чешского лидера, нынешние конфликты не разрешить, просто выслушав обе стороны или проведя воображаемую линию где-то посередине интересов каждой из сторон.

Чешский президент также прокомментировал конфликт между Палестиной и Израилем. Он отметил, что последствия этого кризиса ужасны.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти страны не согласятся с пересмотром многолетнего бюджета Европейского союза, если в него включат только Украину.

Также Венгрия и Словакия высказались против выделения 50 миллиардов евро на помощь Вооруженным силам Украины. В качестве аргумента они указали на неэффективность такого формата поддержки.

Чехия Запад Украина
27 октября 2023, 23:30
ГА ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе
РИА «Новости»
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Генеральная ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа приняла резолюцию, разработанную арабскими странами и внесенную Иорданией. Об этом сообщил ТАСС.

В создании проекта резолюции приняли участие более 40 стран, в том числе Россия. В ней осуждается насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, и освобождению заложников.

Кроме того, резолюция требует от сторон соблюдения гуманитарного права, защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры, а также призывает обеспечить доставку гуманитарных грузов в сектор Газа.

Документ призывает отменить требование Израиля к жителям Газы и членам международных организаций эвакуироваться на юг анклава.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани назвала действия Израиля в секторе Газа военным преступлением.

За резолюцию проголосовали 120 стран, включая Россию. Еще 14 выступили против - в том числе США, Австрия и Израиль, 45 воздержались.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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