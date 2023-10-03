Венгрия раскритиковала обвинения во вмешательстве России в выборы в Словакии

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В Брюсселе в последнее время стали называть «российскими шпионами» всех политиков, идущих против либерального мейнстрима. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet , комментируя обвинения во вмешательстве России в выборы в Словакии.

Победу на парламентских выборах в Словакии одержала социал-демократическая партия Smer во главе с Робертом Фицо , выступающим против военной помощи Украине. Сийярто отметил, что позиция нового словацкого премьер-министра «очень похожа на позицию венгерского правительства, по трем важнейшим темам: в вопросе мира, миграции и отказа от гендерной пропаганды».

Глава венгерского МИД также раскритиковал заявления о вмешательстве России в выборы в Словакии. По словам министра, политический дискурс в Европе настолько упал, что «шпионами Москвы» называют всех, кто не готов занять позицию европейского большинства по конфликту на Украине.

«Когда патриотичный, ставящий на первое место национальные интересы, выступающий против брюссельского либерального мейнстрима политик или политическая семья побеждает на выборах или хотя бы имеет шанс участвовать в выборах, из Брюсселя сразу начинаются давление, нападки и клеймение», - указал Сийярто.

Посольство России в Словакии ранее отвергло обвинения во вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В диппредставительстве назвали подобные заявления надуманными.