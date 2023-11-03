03 ноября 2023, 11:34

Венгрия призвала создать в Европе систему безопасности, приемлемую для России и Украины

РИА «Новости»
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Европе нужна новая система безопасности, приемлемая как для России, так и для Украины. На это указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова привел ТАСС.

Подход ЕС к украинскому конфликту оказался провальным, и сейчас нужен «план Б», подразумевающий переговоры и прекращение огня. Именно такой план поддерживает Венгрия, подчеркнул премьер.

Ранее Виктор Орбан отмечал, что Европа надеялась на победу Украины над Россией и поддержала ВСУ, но просчиталась , хотя и отказывается это признавать. По словам политика, украинским властям предложили сражаться и жертвовать людьми в обмен на вооружения и деньги, но ВСУ оказались неспособны продемонстрировать успехи на поле боя и уже совершенно очевидно, что они не победят.

«Мы призываем к построению новой архитектуры европейской безопасности, которая будет приемлема и для России, и для Украины», - заявил Орбан на саммите Организации тюркских государств в Астане.

Венгрия Европа Россия Украина
03 ноября 2023, 12:52
ЦАХАЛ привели в высокую степень боеготовности на севере Израиля
unsplash.com
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Армию обороны Израиля привели в высокую степень боевой готовности на севере страны, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари. Его слова привело РИА «Новости».

Израиль продолжит решительно реагировать на любые атаки на местных жителей. Армия сохраняет бдительность и готова отреагировать на любой инцидент сегодня и в последующие дни, подчеркнул Хагари.

«Мы приведены в состояние высокой боеготовности на севере», - добавил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

Утром 3 ноября израильская армия приступила к военной операции против боевиков палестинского движения ХАМАС в городе Газа. Флот и авиация поддерживают бронетехнику и пехоту ЦАХАЛ.

Хагари также заявил, что израильские войска полностью окружили сектор Газа. Военные атакуют форпосты, пусковые позиции, штабы и инфраструктуру ХАМАС.

ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленных командиров палестинского движения. Среди них оказались командир противотанкового ракетного подразделения и командующий военно-морскими силами в центральной бригаде.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 ноября 2023, 12:46
СМИ объяснили решение Генпрокуратуры не признавать ХАМАС террористической организацией
РИА «Новости»
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Генпрокуратура России не признала палестинское движение ХАМАС террористической организацией, поскольку в отношении нее не возбудили ни одного уголовного дела и не вынесли ни одного обвинительного заключения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой признать организацию террористической и запретить на территории России направил правозащитник Иван Мельников. Поводом стала эскалация палестино-израильского конфликта. Мельников назвал недопустимыми методами убийства жителей, взятие людей в заложники и регулярные обстрелы мирных районов.

О том, что Генпрокуратура отказалась признать движение террористическим, СМИ писали еще в конце октября.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября после ракетных ударов по Израилю из сектора Газа. ЦАХАЛ пришел в полную боевую готовность. Израиль объявил о начале полномасштабной войны. Накануне стало известно, что израильская армия уже вошла в город Газа.

Генпрокуратура РФ
03 ноября 2023, 12:36
Направленная в Египет гумпомощь для жителей Газы почти закончилась
pxhere.com
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Запасы гуманитарной помощи, которую направили разные страны и организации в Египет для последующей поставки жителям сектора Газа, почти закончились, сообщил генеральный директор общества Красного Полумесяца Рами ан-Назер. Его слова привел ТАСС.

Глава организации призвал государства продолжить поставку гуманитарных грузов в Египет для населения палестинского анклава.

«Необходимость очень велика», - подчеркнул ан-Назер.

Российская сторона направила в Египет помощь для жителей сектора Газа.

Два борта авиации МЧС доставили груз в страну 3 ноября. Помощь организовали по поручению президента Владимира Путина.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус накануне сообщил, что в секторе Газа перестали работать 14 из 36 больниц. Временно закрылись два специализированных центра.

По последним данным, жертвами эскалации конфликта стал 9061 житель анклава. Среди погибших - 2326 женщин и 3760 детей.

Египет Конфликт Израиля и Палестины
03 ноября 2023, 12:25
Захарова связала новые санкции США с политикой «нанесения стратегического поражения» России
РИА «Новости»
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Новыми антироссийскими санкциями США продолжают выбранную ими политику нанесения «стратегического поражения» стране. На это указала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Новыми антироссийскими санкциями США продолжают выбранную ими политику нанесения «стратегического поражения» стране. На это указала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала « Россия 24 ».

«[Это] продолжение политики по нанесению нам, как они формулируют, стратегического поражения. <…> Но, как вы понимаете, не дождутся», - констатировала дипломат.

Она спрогнозировала, что «козней будет еще немало», но отметила, что Россия уже научилась не только справляться с ними, но и использовать в своих интересах.

Захарова назвала разрушительную политику «визитной карточкой» США. Представитель МИД добавила, что эта политика становится в первую очередь проблемой самих Соединенных Штатов, а не стран, в отношении которых они предпринимают такие шаги.

Накануне США расширили санкционный список, включив в него почти 200 российских юрлиц и около 40 физлиц, связанных с Россией.

США Мария Захарова Санкции МИД РФ

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