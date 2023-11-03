Венгрия призвала создать в Европе систему безопасности, приемлемую для России и Украины

Подход ЕС к украинскому конфликту оказался провальным, и сейчас нужен «план Б», подразумевающий переговоры и прекращение огня. Именно такой план поддерживает Венгрия, подчеркнул премьер.

Ранее Виктор Орбан отмечал, что Европа надеялась на победу Украины над Россией и поддержала ВСУ, но просчиталась , хотя и отказывается это признавать. По словам политика, украинским властям предложили сражаться и жертвовать людьми в обмен на вооружения и деньги, но ВСУ оказались неспособны продемонстрировать успехи на поле боя и уже совершенно очевидно, что они не победят.

«Мы призываем к построению новой архитектуры европейской безопасности, которая будет приемлема и для России, и для Украины», - заявил Орбан на саммите Организации тюркских государств в Астане.