Венгрия пригрозила Швеции не одобрять заявку в НАТО после слов о диктатуре

На вопрос о планах Будапешта одобрить в конце ноября вступление Швеции в НАТО, Сийярто ответил, что это будет зависеть от того, когда депутаты решат провести голосование.

«Определенно, поведение Швеции не помогает, потому что продолжение распространения фейковых новостей о Венгрии, продолжение обвинений в недемократичности, диктаторстве и авторитаризме - не приносит пользы», - пояснил он.

Швеция так и не получила одобрения от парламентов Венгрии и Турции о вступлении в НАТО. Ради получения одобрения заявки шведские власти ранее изменили законы страны , чтобы расширить возможности борьбы с терроризмом, а также сняли ограничение на поставки оружия в Турцию.