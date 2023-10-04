Венгрия предложила ЕС выделить Украине только половину запланированной суммы и посмотреть, что случится

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Венгрия призвала Евросоюз поделить запланированную в 2024–2027 годах финансовую помощь Украине на две части. По ее мнению, следует выделить 25 миллиардов евро и подождать, когда их израсходуют, прежде чем отправлять вторую половину, сообщило агентство Bloomberg.

Еврокомиссия предложила в течение ближайших четырех лет выделить киевскому режиму финансовую помощь на сумму 50 миллиардов евро. Знакомые с переговорами источники заявили, что Венгрия призвала другие страны Евросоюза пересмотреть порядок ее оказания. По мнению этой страны, на данном этапе Украине достаточно половины суммы.

«ЕС должен оценить вклад в середине периода выплаты 2024–2027 годов, когда можно будет предоставить еще 25 миллиардов евро, в зависимости от потребностей Украины», - сообщили собеседники агентства.

Окончательное решение пока не приняли, переговоры провели в частном порядке. Еврокомиссия надеялась сделать это к концу года. Фонд для Украины станет частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, в который включат также дополнительное финансирование на миграцию и передовые технологии на общую сумму 66 миллиардов евро.

Одновременно с оказанием помощи Украине Евросоюз, по информации издания, может разблокировать почти 13 миллиардов евро для Венгрии в 2023 году. Альянс попытается смягчить позицию страны по украинскому кризису.