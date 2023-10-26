Венгрия потребовала объяснений выделения денег ЕС Украине

Он пояснил, что на последнем заседании Еврокомиссия выступила с инициативой, чтобы страны-члены предоставили дополнительные сборы в бюджет на помощь Украине и прием мигрантов.

«Перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть, просто „давайте дадим больше денег“. Так не пойдет. Пока что мы это отвергаем», - заявил Орбан.

Президент Венгрии добавил, что правительство его страны неоднократно говорило, что не поддерживает миграцию ни в какой форме и не готова давать на них денег. Комментируя помощь Украине венгерский лидер добавил, что ждет объяснений от руководства Евросоюза.

Венгрия не одобрила очередной пакет финансовой помощи Украине. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, в предложенном на рассмотрении документе не было ни слова о том, каким образом деньги помогут в прекращении боевых действий.

По словам дипломата, конфликт на Украине уже не вызывает былого энтузиазма у стран Евросоюза, которые больше обеспокоены конфликтом на Ближнем Востоке.

Руководству Евросоюза нужно представить обоснования для выделения дополнительных средств Украине из бюджета объединения. Пока есть только призывы «дать больше денег». Венгрия не станет поддерживать подобные поступки и продолжит блокировку нового пакета помощи Украине. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил президент страны Виктор Орбан.