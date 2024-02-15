15 февраля 2024, 13:11

Венгрия пошатнула планы ЕС ввести новые санкции к годовщине СВО

РИА «Новости»
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Венгрия помешала принять 13-й пакет антироссийских санкций, приуроченный к годовщине спецоперации на Украине. Она выступила против включения в черный список представителей Китая, сообщила газета Financial Times.

Послы стран Евросоюза обсудили новый пакет санкций. По информации источника издания, они могли согласовать его, если бы не позиция Венгрии. Представители этой страны попросили время на тщательное изучение проекта.

«В противном случае был бы одобрен санкционный пакет, нацеленный против почти 200 физлиц и компаний из России, Китая и других стран», - сказал собеседник журналиста.

Один из чиновников уточнил, что Венгрии не понравился пункт о вторичных санкциях. Она выступила против того, чтобы Евросоюз наказывал китайские компании. Несмотря на это, согласование документа продолжат. Его обсудят на встрече министров стран - членов ЕС на следующей неделе.

Влияние будущих санкций на экономику обсудили с представителями США. Кроме Китая ограничения смогут наложить на компании из Турции , Таиланда, Индии и Казахстана.

«Известия» сообщили, что их заподозрили в экономических связях с Россией.

Венгрия Санкции Россия Евросоюз Экономика
15 февраля 2024, 14:00
Норвегия выразила сожаление из-за намерения России выйти из Арктического совета
РИА «Новости»
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Норвегия, которая председательствует в Арктическом совете, будет сожалеть, если Россия покинет форум высокого уровня по взаимодействию в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на советника по связям с общественностью МИД скандинавской страны Марикен Бруусгор Харбиц.

«Цель Норвегии - сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами», - отметила дипломат.

По ее словам, важно, чтобы все страны совета взяли на себя ответственность за обеспечение устойчивости региона. В Норвегии не хотели бы, чтобы кто-то из восьми членов покинуть форум, подытожила она.

Накануне в МИД заявили, что Россия перестала платить членские взносы в Арктический совет. В ведомстве указали, что для возобновления оплаты необходимо возобновление конструктивной работы членов форума.

В МИД также не исключали выход из Арктического совета на фона деятельности организации, которая перестала соответствовать интересам России.

Международные отношения Норвегия Россия
15 февраля 2024, 12:56
Отставной генерал НАТО назвал условие, чтобы Россия пошла на переговоры с Украиной
РИА «Новости»
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В случае, если Украина перестанет получать военную поддержку, Россия может согласиться на переговоры. Такое мнение в эфире Weltwoche высказал бывший председатель военного комитета НАТО, генерал в отставке Харальд Куят.

К такому выводу Куят пришел, проанализировав интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он напомнил слова Путина о том, что Россия всегда была готова к переговорному процессу. И это остается неизменно сейчас.

«Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение поддержки Украины - военной поддержки», - подчеркнул Куят.

Также отставной генерал обратил внимание на еще одну важную деталь - а именно провал договоренностей, которых стороны смогли достичь на переговорах в Стамбуле.

Путин в интервью Карлсону подтвердил, что диалог двух стран в тот момент продвинулся вплоть до подписания предварительного документа, добавил он.

Россия НАТО Владимир Путин
15 февраля 2024, 12:17
США призвали успокоить Европу
РИА «Новости»
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На предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности государственный секретарь США Энтони Блинкен и вице-президент США Камала Харрис должны успокоить европейских лидеров и убедить их в приверженности их интересам. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источника, делегация США хочет доказать, что страна по-прежнему держится курса по защите своих партнеров в Европе.

В рамках мероприятия Харрис выступит с речью, в которой проговорит тезис важности роли США как глобального лидера, а также проведет личные встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Конференция по безопасности в Мюнхене стартует 16 февраля на фоне заявлений бывшего американского президента Дональда Трампа. Он говорил, что США не станут защищать союзников по НАТО , если они не увеличат расходы на оборону в рамках альянса до 2% ВВП.

США Европа НАТО
15 февраля 2024, 11:36
«Никто не процветает». Кандидат в конгресс США раскритиковала Байдена
Global Look Press
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Белому дому следовало сначала помочь собственным гражданам, а потом другим странам. Кандидат в конгресс от штата Аризона Кэтлин Уинн в разговоре с РИА «Новости» назвала политику президента США Джо Байдена провальной.

«Политика нынешней администрации обернулись провалом. Никто не процветает», - заявила она.

Республиканка раскритиковала президентскую администрацию за неправильно расставленные, на ее взгляд, приоритеты. Кэтлин Уинн заявила, что американские семьи нуждаются в снижении нагрузки. По ее мнению, власти должны помочь своим гражданам, прежде чем поддерживать другие страны.

Необоснованно большие траты на помощь Украине осудил посол России в США Анатолий Антонов. Он заявил, что американскому правительству следовало решить собственные проблемы, например, миграционный кризис. Караваны выходцев из Колумбии и других стран, по информации «Известий» , нелегально пересекали южную границу США за 1000-1500 долларов.

США Белый дом в США Конгресс США Джо Байден

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