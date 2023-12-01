01 декабря 2023, 10:41

Венгрия отказалась ветировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

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Венгрия не станет применять право вето на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, потому что правила сообщества не дают такой возможности.Вместо этого страна предложила вообще не выносить вопрос на повестку дня саммита, который состоится в декабре. Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан. Его процитировало РИА «Новости».

«Венгрия не будет налагать вето, потому что вето нет, Венгрия помешает принятию общего решения. Правила ЕС гласят, что есть определенные темы, по которым решение принимается только тогда, если согласны все страны-члены», - подчеркнул он.

Решение по началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может быть принято при условии, если все страны - члены ЕС выразят свое согласие. Ветировать нечего. Решения никакого по этому вопросу нет, пояснил премьер-министр.

По его словам, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии. Поэтому Орбан предложил не выносить на повестку дня этот вопрос.

В конце ноября глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что в Евросоюзе пока не пришли к согласию по началу переговоров о членстве Украины. Кроме того, страны ЕС даже не договорились о предоставлении республике 50 миллиардов евро.

Венгрия Евросоюз Украина
01 декабря 2023, 11:41
Зеленский объявил о новой стадии конфликта с Россией
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С наступлением холодов конфликт на Украине перешел в новую фазу. Президент Владимир Зеленский заявил об этом интервью Associated Press.

«У нас новая фаза, и это факт <…>. Зима в целом - это новый этап [конфликта]», - сказал он.

Ситуация, по словам президента, осложнилась ударами беспилотников по инфраструктуре. Владимир Зеленский упомянул атаку на Киев 25 ноября - она стала крупнейшей за все время конфликта.

Глава государства признал, что ожидал от контрнаступления других результатов - быстрого продвижения. Он признал российскую армию одной из лучших в мире, объяснил провал своих вооруженных сил нехваткой западного оружия и других ресурсов. Фокус международного сообщества, по словам президента, сместился с Украины на Ближний Восток, и пришлось бороться за внимание.

Украинская армия сосредоточится на строительстве оборонительных сооружений , а не на наступлении, заявил Владимир Зеленский по итогам одного из последних совещаний. Их возведут не только в зоне боевых действий, но и на границе с Россией и Белоруссией.

Владимир Зеленский Украина Отношения России и Украины
01 декабря 2023, 09:42
США предупредили о важном выборе из-за успехов России
РИА «Новости»
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Если Украина не изменит ситуацию на полях сражений в свою пользу, то Соединенным Штатам придется пойти на мирное соглашение с Россией. Такое мнение выразил директор программы «Евразия» Института Куинси Анатоль Ливен в статье для сайта Russia Matters.

«США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают Джо Байден и большинство американских политиков», - указал он.

По его мнению, 2024 год принесет «перемены в мышлении» правящей элиты Соединенных Штатов. Повсеместная информация о провале контрнаступления ВСУ говорит о том, что начало этому процессу уже положено, подчеркнул Ливен.

Аналитик также предрек усиление позиций политической школы реализма, по мнению которой, у Штатов уже не осталось сил для контроля за всем миром. Они готовы согласиться на мир с Россией, чтобы сосредоточиться на борьбе с Китаем, заключил Ливен.

Обозреватели American Conservative заявили, что американский конгресс не согласится финансировать Украину в 2024 году. По мнению журналистов, республиканцы намерены «разорвать в клочки» новый законопроект демократов, по которому предполагается совмещение финансирования республики и Израиля.

США Международные отношения Россия Украина
01 декабря 2023, 08:58
США признали нехватку денег на боеприпасы для Украины
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Выделенные Пентагону деньги на военную помощь Украине на исходе. США продолжат поставлять боеприпасы, но требуется новый транш, заявила на брифинге заместитель официального представителя Минобороны Сабрина Сингх. Ее процитировало РИА «Новости».

«Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остается из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются», - сказала она.

Пентагон, по словам Сабрины Сингх, рассчитывает, что конгресс одобрит запрос президента Джо Байдена на выделение дополнительных средств для Украины. Она заявила, что нужно сделать это в течение ближайших недель.

Временный правительственный бюджет одобрили без расходов на Украину. Сенат рассмотрит запрос президента 4 декабря. Журнал American Conservative заявил о риске прекращения военной помощи украинскому государству в 2024 году.

США Оружие Украина
01 декабря 2023, 08:57
Тотальную проверку документов ввели в Закарпатье
Unsplash
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С декабря в Закарпатской области Украины в рамках военного положения ввели обязательную проверку документов. Уполномоченных назначат коменданты, сообщила областная военная администрация в своем Telegram-канале.

Проверку документов на территории Закарпатской области решил ввести Совет обороны. Особый режим действует с 1 декабря 2023 года до завершения военного положения на Украине. Глава областной военной администрации и начальник территориального центра комплектования и социальной поддержки совместным приказом назначили комендантов на муниципальном уровне, которые в свою очередь выберут уполномоченных.

Власти заявили, что тотальную проверку документов ввели в соответствии с утвержденным в 2021 году порядком для обеспечения мер правового режима военного положения.

Под мобилизацию в Закарпатье попали не только украинцы, но и этнические венгры , заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Местные жители прятались на чердаках. Советник экс-президента Украины Олег Соскин предупредил о риске гражданской войны в этом регионе.

Украина

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