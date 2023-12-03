03 декабря 2023, 01:55

Венгрия отказалась участвовать во внутренних разборках Украины

РИА «Новости»
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Венгрия не хочет принимать участие во внутриполитических разборках Украины, которые лишний раз показывают неготовность государства к присоединению к Евросоюзу. Об этом сообщил венгерский госсекретарь, который отвечает за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач. Его слова передало РИА «Новости».

«Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе», - заявил он.

Ранее бывший лидер Украины Петр Порошенко заявил, что сотрудники пограничной службы не пустили его в командировку в США и Польшу по указанию правительства страны. По словам экс-президента, у него были необходимые документы с подписью главы Верховной рады.

По заявлению СБУ, запрет Порошенко на выезд связан с тем, что его встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном якобы может использовать российская сторона.

Венгрия Петр Порошенко Россия Украина
03 декабря 2023, 02:23
Бюджет Украины потерял 253 млн долларов из-за польской блокады на границе
РИА «Новости»
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Блокирование границы с Украиной польскими фермерами и перевозчиками привело к потерям бюджета более 253 миллионов долларов, что повлияло на финансирование ВСУ. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» сообщил глава налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев.

«По таможне, результаты, к сожалению, неутешительные. Это минус 9,2 миллиарда гривен за ноябрь и соответственно минус 19% плана. <…> А вы знаете, что все, что попадает в бюджет в качестве налоговых отчислений, идет на безопасность и оборону страны», - заявил Гетьманцев.

Он возложил вину за это на поляков и словаков, которые блокировали границу. Польские перевозчики перекрыли три основных КПП на границе с Украиной 6 ноября, 23 ноября закрыли еще один. Словацкие дальнобойщики присоединились к блокаде 30 ноября.

Украина не сможет вернуть потерянные деньги, даже если Польша снова откроет дороги.

Украина Польша
03 декабря 2023, 02:18
Российские «Панцири» и «Буки» сбили выпущенные Израилем по Дамаску авиабомбы
РИА «Новости»
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Большинство авиабомб, выпущенных Израилем по Дамаску, сбили российские системы ПВО «Панцирь-С» и «Бук-М2Э». Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Четыре истребителя ВВС Израиля в ночь на субботу обстреляли объекты в окрестностях Дамаска. Атака велась управляемыми авиабомбами с Голанских высот.

«Дежурными силами по ПВО вооруженных сил Сирии из комплексов „Панцирь-С“ и „Бук-М2Э“ российского производства большая часть авиабомб сбита», - заявил Кулить.

Антитеррористическая коалиция во главе с США уже трижды нарушала протоколы деконфликтизации, отметил контр-адмирал. Авиация коалиции за сутки три раза нарушила воздушное пространство Сирии.

Россия потребовала от Израиля прекратить обстреливать Дамаск. Удары по территории Сирии являются нарушением суверенитета и подвергают опасности мирное население региона, заявили в МИД РФ.

Израиль Сирия ПВО
03 декабря 2023, 00:38
Девять человек погибли после обстрела автобуса в Пакистане
Unsplash
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Девять человек погибли и 25 получили ранения после нападения на автобус в Пакистане. Об этом сообщило издание Dawn.

«По данным официальных лиц, девять человек погибли и 25 получили ранения в результате террористического нападения на пассажирский автобус в Чиласе <…> в субботу», - сказано в сообщении.

В материале отметили, что после обстрела пассажирский транспорт столкнулся с грузовой машиной, проезжающей мимо. Водитель грузовика скончался от полученных травм. Сейчас проводятся опознания тел погибших.

Правительство создало специальную группу для тщательного разбирательства.

Журналисты отметили, что в последние месяцы в Пакистане выросла террористическая активность.

Ранее стало известно о более чем 60 погибших в Газе после окончания гуманитарного перемирия в анклаве. Также десятки человек получили ранения. Решение о прекращении огня длилось семь дней. ХАМАС и Израиль договорились об освобождении пленных.

Пакистан Автобусы
03 декабря 2023, 00:14
Раздраженный Зеленский и уверенный Путин. В Германии сравнили поведение двух президентов
Пресс-служба Кремля
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По поведению президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно понять настроения в двух странах. Такое заявление сделала немецкая газета Die Zeit.

«C одной стороны - раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой - уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20», - написало издание.

У президента России есть все основания для уверенности: в стране хорошая ситуация с экономикой, а в зоне конфликта российская армия показывает успех. Россия стала стабильней и сильней, в том числе и благодаря действиям Запада. Газета отметила, что мир слишком долго недооценивал Кремль.

Путин выступил на саммите G20 онлайн. Президент последовательно изложил позицию России по текущим событиям.

Владимир Зеленский G20 Владимир Путин Украина

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