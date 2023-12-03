Венгрия отказалась участвовать во внутренних разборках Украины

«Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе», - заявил он.

Ранее бывший лидер Украины Петр Порошенко заявил, что сотрудники пограничной службы не пустили его в командировку в США и Польшу по указанию правительства страны. По словам экс-президента, у него были необходимые документы с подписью главы Верховной рады.

По заявлению СБУ, запрет Порошенко на выезд связан с тем, что его встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном якобы может использовать российская сторона.