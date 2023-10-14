Венгрия отказалась одобрять переговоры об Украине в ЕС

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По его совам, после вступления в силу нового закона об образовании на Украине, обучение на венгерском языке в школах стало проходить лишь частично.

«Это неприемлимо и попросту противоречит как европейским нормами, так и всем международным правилам. Венгрия не согласится на переговоры по вступлению Украины в ЕС, пока она не вернет венграм их законные права, - сказал дипломат.

Сийярто уточнил, что в настоящее время число занятий на венгерском языке сократилось почти до 20%.

«Ничего общего с боевыми действиями это не имеет, все стало ухудшаться еще с 2015 года. Перманентный конфликт с украинцами из-за этого происходит у нас последние восемь лет. А мы не просим чего-то сверх меры, просто верните венграм их права», - добавил глава ведомства.

Ранее Венгрия предложила Евросоюзу передать Украине только половину финансовой помощи , запланированной на 2024–2027 года.