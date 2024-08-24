Венгрия осудила Польшу за лицемерие

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко высказался о реакции ЕС на предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию на Украине. Его слова передало РИА «Новости».

Сийярто отметил, что Брюссель обрушился с критикой в адрес Орбана после его деловых поездок в Россию и КНР. Он подчеркнул, что при этом визит премьера Италии Джорджи Мелони в Пекин не осудили, потому что «она поступила правильно».

«Здесь последовали очень детские и детсадовские реакции - вперед послали брюссельского Байдена - Жозепа Борреля», - сказал министр.

По его словам, Боррель наивно полагает, что Венгрии станет обидно, если совет глав МИД Евросоюза устроит встречу не в Будапеште, а где-то в Брюсселе.

«Нам все равно», - заявил Сийярто.

До этого венгерский министр раскритиковал польские власти за лицемерие. Он объяснил, что Польша в тайне продолжает торговые отношения с РФ, но осуждает Венгрию.