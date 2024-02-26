26 февраля 2024, 20:37

Венгрия одобрила заявку Швеции в НАТО

РИА «Новости»
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Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Итоги заседания транслировали на сайте высшего законодательного органа страны.

«Решение принято», - сказал ведущий заседания.

Большинство депутатов отдали свои голоса за присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. По итогам голосования за высказались188 парламентариев, еще шестеро были против.

Венгрия стала последней страной в НАТО, которая одобрила шведскую заявку.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ратификацию венгерским парламентом заявки Швеции на вступление в альянс. В своем сообщении в соцсети X он заявил, что членство Швеции якобы сделает НАТО «сильнее и безопаснее».

Месяц назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию страной членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Шведские власти подали заявку на присоединение к блоку в 2022 году.

Венгрия Швеция НАТО
26 февраля 2024, 19:43
Хантер Байден решил отказаться от наркотиков
Global Look Press
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Сын действующего президента США Хантер Байден назвал свой отказ от употребления запрещенных веществ важным решением для переизбрания отца на второй срок. Об этом он рассказал в интервью изданию Axios.

Хантер Байден заметил, что сейчас на карту поставили «гораздо больше», чем он сам. Речь идет о «будущем демократии» в стране.

«Может быть, это последнее испытание для выздоравливающего - я не знаю», - добавил сын Джо Байдена.

По данным американских СМИ, наследник Байдена потратил 872 тысячи долларов на секс-услуги, наркотики и порно. Указанные траты он совершил с 2016 по 2019 год - до избрания его отца главой государства. В этот период Байден-младший тратил сотни тысяч долларов на эскортниц, роскошные отели, экзотические автомобили и другие личные нужды.

По новому обвинению в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов (более 128 миллионов рублей) Хантер Байден может сесть в тюрьму на 17 лет.

США Наркотики Джо Байден
26 февраля 2024, 18:30
Бывшего президента Молдавии вызвали в суд за акцию против марша ЛГБТ
Global Look Press
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Бывшего президента Молдавии Владимира Воронина и шесть депутатов Партии коммунистов вызвали в суд за организацию акции против марша ЛГБТ* в Кишиневе в 2022 году. Об этом сообщило издание Agora.

Организация Genderdoc-M летом 2022 года подала в суд на оппозиционных депутатов в связи с тем, что они вывесили на окнах парламента плакаты, в которых выразили свое отношение к движению. Среди прочих политики показали такие надписи: «Молдова - это не Содом», «Нет дискриминации традиционных ценностей» и «Молдова против прайда».

После этого заседание суда по иску несколько раз откладывали, после чего стало известно, что заявление подали с процессуальным нарушением. Однако позднее Апелляционная палата Кишинева призвала суд первой инстанции рассмотреть дело.

Воронина и ряд депутатов-коммунистов вызвали в суд по делу о дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Марш ЛГБТ* прошел в Кишиневе 19 июня 2022 года. На шествие вышли порядка 40 тысяч человек.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Суд Молдавия Депутаты ЛГБТ
26 февраля 2024, 16:07
Столкновения протестующих фермеров и полиции начались в Брюсселе
Global Look Press
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Фермеры на тракторах прорвали полицейские ограждения в Брюсселе. На этот шаг протестующие пошли, чтобы проникнуть на площадь Шуман, где расположены штаб-квартиры Еврокомиссии и Совета Европы, сообщил RTBF.

По информации RTBF, прорыв тракторов произошел на фоне встречи министров сельского хозяйства Евросоюза.

Также местные СМИ сообщали о поджогах покрышек, которые устраивают несогласные с политикой ЕС. Для тушения возгораний правоохранители применяют водометы.

Во время прорыва на площадь Шуман аграрии забрасывали полицейские ограждения навозом.

Протестные настроения фермеров нарастают и других странах Евросоюза. Участники акций требуют внести изменения в общеевропейскую аграрную политику, отменить многочисленные ограничения, в том числе в экологической сфере.

Еще одно требование касается остановки бесконтрольного импорта дешевой иностранной продукции. В ряде профсоюзных объединений указывают, что работа фермеров в ЕС почти перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран, которые входят в Евросоюз.

Сельское хозяйство Европа Евросоюз Общественные акции
26 февраля 2024, 15:36
Польские фермеры тракторами перекрыли проезд по трассе на границе с Германией
Global Look Press
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Недовольные «зеленой» политикой Евросоюза польские фермеры вывели на автостраду А2 на границе с Германией тракторы и комбайны, оставив небольшой коридор для проезда легковых автомобилей. Об этом со ссылкой на своего корреспондента на месте событий сообщила радиостанция RMF24.

Блокада трассы продолжалась 13 часов. Организаторы акции протеста назвали свою акцию предупреждением властям. Они подчеркнули, что вернутся обратно и останутся на больший срок, если их требования не выполнят.

Протестующие призвали премьер-министра Польши Дональда Туска к переговорам о политике Евросоюза, которая грозит фермерам разорением. Речь идет о программе по сокращению до нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году.

Также польские аграрии недовольны отменой обязательного разрешения на проезд для фур с сельхозпродукцией с территории Украины. Фермеры подчеркнули, что дешевое зерно попадает на местный рынок, что сказывается на их доходах.

Новую акцию протеста недовольные аграрии проведут в ближайшую пятницу, 1 марта.

В конце прошлой недели министр развития общин и территорий инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что неизвестные высыпали из проходящего по территории Польши железнодорожного состава 160 тонн зерна. Глава ведомства пояснил, что поезд шел в порт Гданьска для морской отправки в другие страны. Кубраков призвал власти Польши провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

Протесты Евросоюз Польша Фермеры

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