Венгрия одобрила заявку Швеции в НАТО

«Решение принято», - сказал ведущий заседания.

Большинство депутатов отдали свои голоса за присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. По итогам голосования за высказались188 парламентариев, еще шестеро были против.

Венгрия стала последней страной в НАТО, которая одобрила шведскую заявку.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ратификацию венгерским парламентом заявки Швеции на вступление в альянс. В своем сообщении в соцсети X он заявил, что членство Швеции якобы сделает НАТО «сильнее и безопаснее».

Месяц назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию страной членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Шведские власти подали заявку на присоединение к блоку в 2022 году.