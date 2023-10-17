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«Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот. Целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимные наилучшие контакты», - подчеркнул Орбан.

Он добавил, что сейчас, в свете спецоперации и санкций, отношения двух стран «многое потерпели» и находятся в непростой фазе, однако Венгрия делает все возможное, чтобы наладить контакт с Россией. Венгрия делает «все, что может сегодня предпринять», заключил Орбан.

Ранее Путин отметил , что позиции России и Венгрии порой не совпадали, но отношения двух государств все равно строились на основе позитивного наследия и интересов друг друга. Российский лидер выразил уверенность в том, что общение с венгерским премьером пройдет в позитивном ключе.