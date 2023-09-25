Венгрия не поддержала антироссийские санкции в области ядерной энергетики
Венгрия не поддержала санкции против России в области ядерной энергетики. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, сообщил ТАСС.
По словам Сийярто, Венгрия всегда выступала против санкций, которые могли бы препятствовать ядерному сотрудничеству с Россией.
«И мы никогда не поддержим подобные санкции, потому что они противоречили бы нашим национальным интересам», - подчеркнул он.
Венгрия, как отметил Сийярто, не поддерживает ограничения в отношении ядерных технологий и топлива. Власти страны уверены, что европейские санкции в этой области не нужны.
Он напомнил, что Соединенные Штаты только в первой половине 2023 года приобрели в два раза больше российского урана, чем в прошлом году. Министр призвал прекратить идеологические и политические дебаты по вопросу использования ядерной энергетики.
Американский политолог Макс Абрамс заявил, что власти США могут спровоцировать ядерную войну из-за своих действий в украинском конфликте.
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