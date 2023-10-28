Венгрия назвала условия для одобрения 12-го пакета санкций Евросоюза

«Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие», - подчеркнул Сийярто.

По его словам, «красная линия» для Венгрии проходит в сферах энергетики, газа, нефти, атомной энергии. Это аспекты, санкции против которых нанесут урон государственной экономике.

Министр также обратил внимание, что западная санкционная политика перестала работать, так как больший вред от ограничений получают сами страны Европы.

«И если санкционная политика причиняет больший вред тем, кто ее вводит, чем тем, против кого она направлена, то в чем смысл ее продолжать?» - высказался Сийярто.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что у страны есть твердый ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза. Он обратил внимание, что предыдущие 11 пакетов ограничений показали свою неэффективность.