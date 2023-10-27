27 октября 2023, 06:39

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет помощи Украине от ЕС

РИА «Новости»
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На саммите Евросоюза в Брюсселе представители Венгрии и Словакии выступили против выделения 50 миллиардов евро на помощь Украине. Они обосновали это коррумпированностью страны-получателя и неэффективностью такого формата поддержки, сообщило издание Politico.

Один из дипломатов рассказал журналистам об обсуждении поправок в бюджет Евросоюза. Премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан отказались поддерживать выделение Украине дополнительных 50 миллиардов евро. Последний обосновал это неэффективностью поддержки, а его коллега - коррумпированностью украинских чиновников.

Для внесения поправок потребуется согласие всех 27 стран - участниц. Решение нужно принять к концу года, когда закончатся деньги из прежних траншей.

Собеседник издания заявил, что в Евросоюзе рассчитывают убедить Виктора Орбана снять вето, высвободив часть средств. Позиция Словакии, по словам автора статьи, стала для объединения дополнительной головной болью.

Венгрия предложила Евросоюзу разработать новую стратегию по Украине. Виктор Орбан призвал сначала провести стратегические дебаты, а потом обсудить финансовую помощь.

Венгрия Евросоюз Украина Словакия
28 октября 2023, 00:42
Система ПВО Египта сбила два БПЛА над Синайским полуостровом
РИА «Новости»
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Средства противоздушной обороны Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова. Об этом сообщил представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез. Слова военного привел египетский портал Sada al-Balad.

«В рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось, что два беспилотных летательных аппарата направлялись из южного района Красного моря на север», - заявил Гариб Абдель Хафез.

Военный сообщил, что один из дронов упал в городе Таба, второй - не на территории Египта.

Ранее египетские спецслужбы сообщили, что на территории страны упал израильский снаряд. Это произошло в городе Нувейба на берегу Красного моря, в 60 километрах от границы с Израилем. Боеприпас упал в пустынной местности и взорвался. О пострадавших не сообщалось.

Израиль Египет Беспилотники Конфликт Израиля и Палестины ПВО Палестина
28 октября 2023, 00:33
Взрывы прогремели в Одесской области Украины
РИА «Новости»
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Жители Одесской области Украины услышали звуки взрывов. Об этом сообщило местное  издание «Зеркало недели».

По информации журналистов, взрывы раздались в Измаильском районе. Там на реке Дунай располагается одноименный порт, являющийся одним из самых крупных в регионе.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, власти объявили в области воздушную тревогу. Всех жителей региона попросили пройти в ближайшие укрытия.

В ночь на среду, 25 октября, взрывы гремели в Николаеве. Тогда в городе тоже объявили воздушную тревогу. Еще взрывы слышали жители Хмельницкой области Украины.

Взрывы Украина
27 октября 2023, 23:53
Чехия раскрыла последствия падения Украины
Unsplash
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Чешские власти продолжают настаивать на своей позиции и поддерживать суверенитет Украины. Об этом президент страны Петр Павел заявил во время встречи с главами зарубежных диппредставительств, его процитировало агентство ЧТК.

«Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины. Если Украина падет, то падем мы все», - сказал он.

По мнению чешского лидера, нынешние конфликты не разрешить, просто выслушав обе стороны или проведя воображаемую линию где-то посередине интересов каждой из сторон.

Чешский президент также прокомментировал конфликт между Палестиной и Израилем. Он отметил, что последствия этого кризиса ужасны.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти страны не согласятся с пересмотром многолетнего бюджета Европейского союза, если в него включат только Украину.

Также Венгрия и Словакия высказались против выделения 50 миллиардов евро на помощь Вооруженным силам Украины. В качестве аргумента они указали на неэффективность такого формата поддержки.

Чехия Запад Украина
27 октября 2023, 23:30
ГА ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе
РИА «Новости»
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Генеральная ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа приняла резолюцию, разработанную арабскими странами и внесенную Иорданией. Об этом сообщил ТАСС.

В создании проекта резолюции приняли участие более 40 стран, в том числе Россия. В ней осуждается насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, и освобождению заложников.

Кроме того, резолюция требует от сторон соблюдения гуманитарного права, защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры, а также призывает обеспечить доставку гуманитарных грузов в сектор Газа.

Документ призывает отменить требование Израиля к жителям Газы и членам международных организаций эвакуироваться на юг анклава.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани назвала действия Израиля в секторе Газа военным преступлением.

За резолюцию проголосовали 120 стран, включая Россию. Еще 14 выступили против - в том числе США, Австрия и Израиль, 45 воздержались.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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