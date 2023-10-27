Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет помощи Украине от ЕС

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Один из дипломатов рассказал журналистам об обсуждении поправок в бюджет Евросоюза. Премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан отказались поддерживать выделение Украине дополнительных 50 миллиардов евро. Последний обосновал это неэффективностью поддержки, а его коллега - коррумпированностью украинских чиновников.

Для внесения поправок потребуется согласие всех 27 стран - участниц. Решение нужно принять к концу года, когда закончатся деньги из прежних траншей.

Собеседник издания заявил, что в Евросоюзе рассчитывают убедить Виктора Орбана снять вето, высвободив часть средств. Позиция Словакии, по словам автора статьи, стала для объединения дополнительной головной болью.

Венгрия предложила Евросоюзу разработать новую стратегию по Украине. Виктор Орбан призвал сначала провести стратегические дебаты, а потом обсудить финансовую помощь.