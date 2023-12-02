«2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества (Орбан. - прим. ред.) сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс победил на выборах 22 ноября», - заявили в материале.

В статье отметили, что саммит по вступлению Украины в ЕС, который должен состояться в середине декабря этого года, пролил бы «на Киев потоки денежных ливней». Однако этому препятствуют Орбан и Вилдерс, несогласные с расширением блока.

Из-за этого Украина почувствует нехватку денежных средств уже в начале 2024 года. Если западные союзники страны не отправят ей деньги, то государство перестанет доверять им.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал об ошибке Америки в украинском конфликте. Он объяснил, что американская сторона полагалась на технологии, однако неэффективность ВСУ продемонстрировала ошибочность суждений США.