«Мы сошлись на том, что и Венгрии, и Израилю нужны мир, спокойствие и стабильность во всем ближневосточном регионе. Мы заинтересованы в том, чтобы ни одна экстремистская группировка не захватила власть в регионе или какой-либо из его стран», - написал министр.

Кроме того, он отметил, что необходимо уделить внимание соблюдению прав религиозных общин и меньшинств, а также обеспечению их безопасности.

«Мы, венгры, пристально следим за судьбами христианских общин, и всегда оказываем им гуманитарную помощь. Наряду с этим мы ждем от международного сообщества уважения прав религиозных меньшинств», - подчеркнул Сийярто.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад незадолго до госпереворота не согласился на сделку с США. Свержение Асада могло произойти, в том числе, по этой причине.

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