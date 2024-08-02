02 августа 2024, 10:53

Венгрии и Словакии предложили искать альтернативу российской нефти

РИА «Новости»
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Еврокомиссия призвала Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России и подыскивать другие источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из РФ. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на текст письма комиссара Евросоюза по торговле Валдиса Домбровскиса.

Еврокомиссия призвала Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России и подыскивать другие источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из РФ. Об этом сообщила газета Financial Times , ссылаясь на текст письма комиссара Евросоюза по торговле Валдиса Домбровскиса.

«Венгрии и Словакии следует активно проводить диверсификацию, отказавшись от российского ископаемого топлива», - указал он в письме.

На минувшей неделе состоялась встреча всех представителей стран Евросоюза. По словам Домбровскиса, многие на мероприятии задались вопросом, почему эти страны до сих пор не изучили альтернативные варианты по поставке нефти.

Украина ранее отказала Словакии в транзите российской сырья. Глава правительства республики Денис Шмыгаль заявил, что возвращение транзита нефти РФ через территорию страны путем снятия санкций с компании «Лукойл» невозможно.

Венгрия Еврокомиссия Торговля Нефть Россия Евросоюз Словакия
02 августа 2024, 11:25
«Это не поможет». Байден — об убийстве политического лидера ХАМАС
Global Look Press
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Президент США Джо Байден отреагировал на гибель руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Во время посещения авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд он заявил, что произошедшее не поможет остановить конфликт между Израилем и Палестиной, сообщило агентство Reuters.

Журналисты попросили президента оценить шансы заключения соглашения о приостановке огня в секторе Газа. Байден заявил, что гибель Хании не поспособствует мирному разрешению конфликта.

«Это не поможет», - сказал он.

Байден сообщил, что разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили необходимость деэскалации и обеспечение противовоздушной обороны.

Хания и его телохранитель погибли в резиденции в Тегеране. ЦАХАЛ не взял ответственность за атаку. Политолог Олег Гущин допустил, что Иран ответит Израилю, запустив ракеты из Йемена , Сирии или Ирака.

Иран Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
02 августа 2024, 10:46
Японские рыбаки захотели наладить хорошие отношения с Россией
РИА «Новости»
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Японские рыбаки считают, что политика властей страны вредит отношениям с российской стороной. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Политик недавно побывал в Москве. Его визит в российскую столицу связан с желанием помочь японским рыбакам на Хоккайдо. Из-за проблем вокруг маяка на острове Сигнальный они не могут вылавливать морскую капусту в этом районе.

«[Японские] рыбаки считают, что необходимо вернуть российско-японские отношения в хорошее состояние. Многие рыбаки считают, что односторонне проамериканская позиция правительства вредит российско-японским отношениям», - подчеркнул Судзуки.

По его словам, многие японцы одобрили поездку в Россию. Визит в Москву, обратил внимание депутат, раскритиковали только недальновидные политики. Большинство понимает, что нужно налаживать добрососедские отношения с Россией, добавил собеседник агентства.

Отношения Япония Депутаты Россия
02 августа 2024, 10:43
Семья осужденного в России американца обвинила США в двойных стандартах
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Семья гражданина США Марка Фогела, который отбывает в России наказание за контрабанду наркотиков, обвинила власти родной страны в безразличии и двойных стандартах на фоне отсутствия имени мужчины в списке обмена заключенными. Заявление представителей семьи заключенного привел ТАСС.

«Непостижимо понять, что добившееся освобождения других американцев и даже иностранцев правительство США отказалось сделать для Марка Фогела то же самое», - заявили родственники фигуранта.

Они добавили, что их удивляет безразличие и несправедливость со стороны американских властей. Семья Фогела подчеркнула, что он не имеет могущественных покровителей, не знаменит и не богат, поэтому США не попытались побороться за его возвращение на родину.

Днем ранее Россия в ходе обмена вернула на родину восемь человек , задержанных и находившихся в местах заключения в ряде стран НАТО.

США Россия
02 августа 2024, 09:19
США предложили Израилю защиту от ракет и беспилотников
Global Look Press
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Президент США Джо Байден пообещал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху продолжать защищать страну от агрессии Ирана и «подвластных ему боевиков». Помимо этого, он предложил американские вооружения для обеспечения ПВО Израиля, сообщил Белый дом.

Переговоры политиков прошли по телефону. Байден подтвердил приверженность обеспечению безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана , в том числе в лице доверенных ему хуситов, движений ХАМАС и «Хезболла».

«Президент обсудил усилия по поддержке обороны Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США», - сообщили в Белом доме.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после гибели руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Иран решил отомстить Израилю. Над мечетью Джамхаран подняли красный флаг , а верховный лидер республики Али Хаменеи приказал нанести прямой удар.

США Израиль Оружие Джо Байден Биньямин Нетаньяху

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