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Жители Венгрии присоединились к активистам из Словакии, заблокировавшим КПП на границе с Украиной. Водителям пришлось менять маршрут и объезжать контрольно-пропускной пункт через Венгрию, но въезд оказался тоже закрыт. Очередь из дальнобойщиков составила уже около тысячи фур, пробка достигла порядка десяти километров.

«Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии», - указали в издании.

Ранее польские перевозчики устроили протестные акции и заблокировали въезд в страну украинским водителям. Из-за блокады границ украинский экспорт сократился на 40%, заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Союз словацких автомобильных перевозчиков присоединился к протестным акциям польских дальнобойщиков. Они потребовали убрать систему электронной очереди на границах и ввести коммерческие разрешения для украинских компаний на транспортировку товаров.