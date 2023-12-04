04 декабря 2023, 16:29

Венесуэльцы поддержали вхождение в страну подконтрольного Гайане региона

Global Look Press
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Жители Венесуэлы на всенародном референдуме поддержали присоединение в состав государства региона Эссекибо, который составляет порядка двух третей соседней страны Гайана. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на местный избирком.

За решение выступили 95% принявших участие в голосовании венесуэльцев. Эссекибо является богатым углеводородами регионом, который входит в состав Гайяны, составляя две трети от всей страны.

Общая площадь территории составляет порядка 160 тысяч квадратных метров. Венесуэла оспаривала принадлежность Эссекибо с XIX века.

Издание El Universal уточнило, что всего в голосовании приняли около 10,5 миллиона человек при населении в 28 миллионов человек.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что результаты голосования являются торжеством демократии. При этом он не уточнил, какие именно дальнейшие шаги страна примет после референдума. В ответ лидер Гайаны Ирфаан Али пообещал, что власти сделают все необходимое, чтобы защитить каждый дюйм земли Эссекибо.

Ранее МИД Венесуэлы сообщил, что США намерены в будущем построить военную базу в Эссекибо. Ведомство упрекнуло американскую сторону в планах разграбить его государство.

Венесуэла
04 декабря 2023, 16:30
Еврокомиссия сочла впечатляющей работу Украины для переговоров о вступлении в ЕС
Global Look Press
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Власти Украины проделали достаточную работу для запуска переговоров о вступлении страны в Европейский Союз. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро. Видео выступления опубликовали на сайте организации.

Пизонеро прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал необоснованным приглашение Украины в состав Евросоюза «Мы придерживаемся нашего предложения и нашей рекомендации. Мы не считаем, что оно необоснованно. Украина проделала впечатляющую работу», - заявила она.

Представитель Еврокомиссии добавила, что окончательное решение в любом случае останется за руководителями стран ЕС, которое они примут на саммите в декабре.

С критикой инициативы ЕК премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). В своем заявлении он подчеркнул, что предложение по Украине плохо подготовлено и не имеет никаких аргументов. Поэтому из повестки предстоящей встречи руководителей европейских стран его нужно вычеркнуть.

Саммит лидеров стран Евросоюза пройдет с 14 по 15 декабря. Одной из тем встречи станет решение о запуске переговоров по вступлению Украины и Молдавии в состав блока.

С такой инициативой Еврокомиссия выступила в начале ноября. В своем заявлении авторы заявили, что обе страны выполнили все условия для запуска переговорного процесса.

Венгрия Еврокомиссия Евросоюз Украина
04 декабря 2023, 14:21
Болгария официально отказалась поставлять Украине списанную бронетехнику
Global Look Press
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В Болгарии запретили передавать Украине списанную с баланса МВД бронетехнику. Она понадобится для охраны границ и в случае стихийных бедствий. Президент Румен Радев воспользовался правом вето, сообщила его пресс-служба.

«Как глава государства и Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Болгария я обязан обратить внимание на возможные негативные последствия этого решения и предоставить возможность для новой дискуссии», - заявил он.

Радев вернул на повторное рассмотрение закон о ратификации соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о бесплатной передаче военной техники с вооружением и запчастями. Депутаты, по его словам, не удостоверились в том, нужна ли эта техника собственным военным.

По мнению президента, ее можно использовать для охраны границ, оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий в высокогорных районах и зимних условиях. Кроме того, МВД Болгарии и Главное управление пограничной полиции недостаточно укомплектованы, а в бюджет 2024 не внесли трат на новые машины. Голосование за ратификацию соглашения провели с нарушениями, не все депутаты успели ознакомиться со списком «подарков» для Украины.

Народное собрание проголосовало за передачу 100 списанных бронетранспортеров 22 ноября, сообщили «Известия». Политолог Дмитрий Журавлев предупреждал, что Болгария, Греция и Венгрия первыми на Западе откажутся помогать Украине.

Болгария Оружие Украина Танки
04 декабря 2023, 13:42
Нетаньяху предрекли судьбу Милошевича
Global Look Press
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Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ждет судьба бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Об этом на заседании министров государств — членов Постоянного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция не позволит миру забыть о признании Израилем наличия ядерного оружия.

«Мы не позволим забыть о ядерном оружии, существование которого признали израильские власти. Ставший мясником сектора Газа Нетаньяху окажется под судом, подобно Милошевичу», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что страны исламского мира уже сейчас должны начать подготовку к восстановлению Газы.

«Газа принадлежит палестинцам и всегда будет принадлежать им. Защита Палестины и Газы означает защиту Стамбула, Медины и Мекки. Плач, боль и огонь дойдут до нашего дома, если мы продолжим знать», - добавил он.

Ранее Турция подала иск на Израиль в Международный уголовный суд, назвав Нетаньяху «Гитлером XXI века».

Турция Израиль Реджеп Эрдоган
04 декабря 2023, 13:31
Останки 5 человек нашли рядом с местом крушения американского конвертоплана в Японии
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В районе места крушения конвертоплана Osprey CV22 нашли останки пяти человек. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Помимо останков членов экипажа, около места крушения нашли обломки корпуса американского конвертоплана, который рухнул на прошлой неделе в районе японского острова Якусима префектуры Кагосима.

Информацию об обнаружении останков пятерых человек официально пока не подтвердили. Всего на борту находились восемь членов экипажа.

Одного погибшего нашли в день ЧП. По данным Kyodo , троих обнаружили рыбаки, которые в районе места крушения занимались промыслом. Входит ли в число это погибший, неизвестно.

Osprey CV22 принадлежал американской авиабазе Йокота, находящейся в Токио. Конвертоплан рухнул в море в районе острова Якусима 29 ноября. После появившейся информации о крушении воздушного судна на место отправились патрульные катера и самолеты.

Япония Авиакатастрофы

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