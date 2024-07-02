02 июля 2024, 07:21

Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Власти Венесуэлы и США возобновят прямой диалог, который станет публичным во избежание спекуляций. Об этом президент республики Николас Мадуро заявил в эфире собственной телепрограммы «С Мадуро +».

«Прежде всего, я - человек диалога. Хочу, чтобы Венесуэла уважали именно поэтому. Чтобы уважали наш народ, нашу демократию. Хочу преступить этот конфликт с нулевой суммой, теперь дело за ними», - сказал он.

Мадуро уточнил, что диалог сторон вновь начнется в ближайшую среду.

«Это будут публичные встречи, без каких-то манипуляций и условий для уважения. Мы не станем прятаться. Уже прошло много тайных встреч, но мы соблюдаем секретность о них, а другая сторона - нет», - добавил президент.

Ранее Мадуро обвинил представителей оппозиции Энрике Маркеса и Эдмундо Гонсалеса в планировании государственного переворота перед президентскими выборами, которые состоятся 28 июля.

США Венесуэла Переговоры
02 июля 2024, 08:34
Казахстанский оппозиционер умер в Киеве после покушения
Читайте нас в: Google Новости
Известный казахстанский журналист Айдос Садыков скончался в киевской больнице в ночь на 2 июля. Об этом в социальной сети Facebook* сообщила его супруга Наталья.

«Айдос на протяжении 13 дней боролся в реанимации за свою жизнь, но чуда не случилось», - написала она.

Покушение на Садыкова произошло в украинской столице около двух недель назад. Неизвестный подошел с пистолетом к его автомобилю в Шевченковском районе, выстрелил и скрылся. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Спустя сутки подозреваемых в покушении задержали в Казахстане. Причем сама супружеская чета Садыковых находится в розыске на родине еще с октября 2023 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в конце июня поручал силовым органам установить всех подозреваемых в нападении на Садыкова.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Казахстан Блогеры Киев
02 июля 2024, 08:21
Суд отменил возмутившее Техас решение Байдена по газу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Окружной суд по Западному округу Луизианы отменил решение президента США Джо Байдена о приостановке выдачи лицензий на экспорт сжиженного природного газа. На этом настаивали прокуроры 16 штатов, сообщила газета The New York Times.

Федеральный судья Джеймс Д. Кейн-младший постановил возобновить выдачу лицензий на экспорт СПГ. Он согласился с доводами прокуроров Луизианы, Оклахомы, Западной Вирджинии, Вайоминга и других штатов о том, что решение Байдена приведет к потере рабочих мест и прибыли. Один только Техас за пять лет недополучил бы 259,8 миллиона долларов налоговых поступлений в бюджет.

«Суд считает, что утраченные или задержанные доходы, связанные с добычей природного газа, представляют собой конкретный и неизбежный ущерб, который подтверждает правоспособность истца», - сказал он.

Белый дом в январе приостановил выдачу новых разрешений на экспорт СПГ. Власти планировали оценить, как пауза повлияет на изменение климата, экономику и национальную безопасность.

США Суд Экспорт Газ Джо Байден Экономика
02 июля 2024, 07:46
Орбан назвал причину спада экономики ЕС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В последние годы экономика Евросоюза переживает серьезный спад из-за ошибочных решений со стороны Брюсселя, в ходе своего председательства Венгрия намерена вновь сделать ее конкурентноспособной. Об этом в статье для газеты Financial Times указал венгерский премьер-министра Виктор Орбан.

С 1 июля Венгрия на ближайшие шесть месяцев приняла председательства в Совете ЕС под лозунгом «Сделаем Европу снова великой».

«В последние десятилетия стала растущей тенденцией потеря конкурентоспособности ЕС. Этот спад можно отнести к ошибочным решениям со стороны Брюсселя, идущими вразрез с реалиями мировой экономики», - отметил он.

Орбан уточнил, что такими решениями являются бюрократическое обременение европейских аграриев, идеологический подход к «зеленому переходу» и глобальный минимальный корпоративный налог.

Ранее Орбан пообещал создать в Европарламенте новый альянс правых сил.

Венгрия Евросоюз Экономика
02 июля 2024, 07:13
Новую тактическую баллистическую ракету испытали в КНДР
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Главное управление ракетостроения КНДР провело испытание новой тактической баллистической ракеты с боеголовкой массой 4,5 тонны. Пуск прошел успешно, сообщило ЦТАК.

Ракета нового типа предназначена для сверхкрупной боеголовки массой 4,5 тонны. Испытание вошло в план регулярной работы Главного управления ракетостроения КНДР и подведомственных ему НИИ национальной обороны.

Запуск провели на расстояние от 90 до 500 километров с тяжелой условной боеголовкой, чтобы подтвердить стабильность полета и точность попадания. По информации агентства, испытание прошло успешно, ученые отчитались перед политическим руководством о его результатах. Следующий пуск запланировали на июль.

В конце июня Комитет начальников штабов армии Южной Кореи сообщил об очередном пуске из КНДР. Ракету направили в сторону Японского моря.

Ракеты Северная Корея КНДР Оружие

Новости по теме