Венесуэла согласилась поддержать любые меры в ОПЕК для переговоров Израиля и Палестины

«Мы поддержим любую меру, которая будет принята в ОПЕК, направленную на урегулирование ситуации, на то, чтобы был установлен диалог между сторонами», - отметил он.

Министр напомнил, что Венесуэла не экспортирует нефть в Израиль и не поддерживает с этим государством дипломатические отношения. По его словам, тему нефтяного эмбарго обсуждали арабские страны.

Хиль Пинто назвал «преступлением» и «нарушением всех международных соглашений в области гуманитарного права» действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

«Израиль занимается геноцидом. Мы настаиваем на прекращении огня без всяких условий», - заключил он.

Ранее МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна предпринимает все дипломатические действия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и прорыва блокады в секторе Газа. Дипломат отметил, что турецкие власти могут начать использовать «другие меры», если Израиль и ХАМАС не введут режим прекращения огня.