Венесуэла скоро войдет в состав БРИКС

Он отметил, что БРИКС все больше укрепляется и объединяется на фоне изменений, происходящих в мире.

«Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС», - указал венесуэльский лидер.

Россия поддержала стремление Венесуэлы к вхождению в организацию. Расширение БРИКС также одобрил Китай. Заявки на вступление в организацию направили больше 20 государств из Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее Мадуро высказался о ситуации на Украине. По его мнению, этот конфликт разожгли страны Запада и НАТО. Президент Венесуэлы добавил, что Россия стала сильнее в экономическом плане и успешно противостоит западным странам.

Венесуэла в ближайшее время присоединится к БРИКС. Об этом в эфире передачи «С Мадуро +» , заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.