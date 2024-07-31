Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу

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«Правительство Боливарианской Республики Венесуэлы приняло решение разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании статьи 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», - сказал он.

Хиль назвал заявления министра иностранных дел Перу безрассудными, а также игнорирующими волю народа и Конституцию Венесуэлы. По его словам, после случившегося власти страны вынуждены принять такое решение.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Мадуро набрал более 50% голосов , одержав победу. Власти девяти стран Латинской Америки после этого потребовали пересмотреть результаты выборов с участием независимых наблюдателей.

Правительство Венесуэлы отозвало дипломатов из семи стран, которые отказались признавать итоги выборов президента. Хиль обвинил их в связях с Соединенными Штатами.