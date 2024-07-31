Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу
Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу после отказа властей страны признать переизбрание Николаса Мадуро на пост президента. Об этом заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль. Его процитировало РИА «Новости».
«Правительство Боливарианской Республики Венесуэлы приняло решение разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании статьи 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», - сказал он.
Хиль назвал заявления министра иностранных дел Перу безрассудными, а также игнорирующими волю народа и Конституцию Венесуэлы. По его словам, после случившегося власти страны вынуждены принять такое решение.
Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Мадуро набрал более 50% голосов , одержав победу. Власти девяти стран Латинской Америки после этого потребовали пересмотреть результаты выборов с участием независимых наблюдателей.
Правительство Венесуэлы отозвало дипломатов из семи стран, которые отказались признавать итоги выборов президента. Хиль обвинил их в связях с Соединенными Штатами.