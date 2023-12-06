Венесуэла потребовала от нефтяников остановить работы на шельфе Эссекибо

«Я предлагаю всем этим компаниям три месяца для завершения операций в неделимитированном море, три месяца. И мы открыты для переговоров. Только по-хорошему», - сказал он на заседании федерального совета правительства.

Президент предупредил, что Венесуэла готова обсуждать продолжение работ при условии соблюдения международного права и законов. Николас Мадуро объявил о выходе указа о создании зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо и поручил депутатам запустить дебаты по Органическому закону об обороне нового региона.

С компаниями, которые работают с предоставленными Гайаной концессиями, запретят заключать контракты. Президент объявил, что страна начнет выдавать лицензии на разведку и добычу на шельфе Эссекибо, а компания PDVSA создаст там свое подразделение.

Всенародный референдум о присоединении региона Эссекибо прошел в декабре, интеграцию поддержали 95% избирателей. Венесуэла оспаривала принадлежность территории площадью 160 тысяч квадратных метров с XIX века.