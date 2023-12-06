06 декабря 2023, 07:01

Венесуэла потребовала от нефтяников остановить работы на шельфе Эссекибо

РИА «Новости»
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Спорную с Гайаной территорию Эссекибо в Венесуэле объявили зоной интегральной обороны. Президент Николас Мадуро предложил работающим там нефтяным компаниям свернуть свои проекты в течение трех месяцев или обсудить условия их продолжения, сообщило РИА «Новости».

«Я предлагаю всем этим компаниям три месяца для завершения операций в неделимитированном море, три месяца. И мы открыты для переговоров. Только по-хорошему», - сказал он на заседании федерального совета правительства.

Президент предупредил, что Венесуэла готова обсуждать продолжение работ при условии соблюдения международного права и законов. Николас Мадуро объявил о выходе указа о создании зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо и поручил депутатам запустить дебаты по Органическому закону об обороне нового региона.

С компаниями, которые работают с предоставленными Гайаной концессиями, запретят заключать контракты. Президент объявил, что страна начнет выдавать лицензии на разведку и добычу на шельфе Эссекибо, а компания PDVSA создаст там свое подразделение.

Всенародный референдум о присоединении региона Эссекибо прошел в декабре, интеграцию поддержали 95% избирателей. Венесуэла оспаривала принадлежность территории площадью 160 тысяч квадратных метров с XIX века.

Венесуэла Нефть
06 декабря 2023, 06:44
Писториус открестился от союзничества с Украиной
РИА «Новости»
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Германия помогла Украине больше других стран, но не стала ее союзницей. Она не обязана вмешиваться в конфликт с Россией, заявил телеканалу ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По его словам, Германия делает все возможное, чтобы помочь Украине в военном отношении. ФРГ заняла второе место по объему оказываемой помощи и сделала больше, чем многие другие страны. Однако, заявил Борис Писториус, оружейная промышленность не в состоянии так быстро удовлетворить потребности целой армии. Министр предупредил, что бесконечно увеличивать темпы поставок невозможно.

«Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам. <…> Мы не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса», - сказал он.

Борис Писториус заявил, что трудно спрогнозировать ход конфликта. Он порекомендовал сосредоточиться на обеспечении устойчивых поставок, несмотря на сопутствующие сложности.

Минобороны Германии обещало передать украинской армии надводные беспилотники, зенитные самоходные установки Gepard, бронемашины MRAP, снаряды. Очередной пакет военной помощи оценили в 400 миллионов евро.

Германия Оружие НАТО Украина
06 декабря 2023, 06:11
Великобритания накажет поставщиков военных товаров в Россию
РИА «Новости»
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Великобритания анонсировала новые антироссийские санкции. На этот раз накажут компании, которые поставили России комплектующие и оборудование для военных целей, сообщили «Известия».

«Великобритания в среду [6 декабря] введет санкции в отношении военных поставщиков, которые поддерживают военную машину Путина», - объявил британский МИД.

Ограничения наложат на работу иностранных поставщиков, экспортировавших оборудование и комплектующие в Россию. Их внесут в список из десятков физических и юридических лиц, которые накажут за помощь в проведении спецоперации.

Новый пакет санкций анонсировали накануне визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Вашингтон. Он встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и членами конгресса.

На прошедшем саммите министров иностранных дел НАТО Дэвид Кэмерон убеждал союзников нарастить производство боеприпасов для Украины. Он призвал заключить больше контрактов на ближайшие несколько лет.

Великобритания Санкции Оружие
06 декабря 2023, 05:23
«Пахнет жареным». Зеленскому предрекли грандиозный скандал из-за передачи оружия ХАМАС
Flickr
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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал «колоссальный международный скандал» с президентом Украины Владимиром Зеленским, связанный с продажей западного оружия палестинской группировке ХАМАС. Он предположил, что израильские власти уже передали эту информацию американским спецслужбам. Об этом политик рассказал на своем YouTube-канале.

Соскин заявил, что израильтяне, вероятно, нашли в туннелях в секторе Газа американское, французское и английское оружие, направленное в качестве военной помощи Украине. Затем люди из окружения Зеленского продали его ХАМАС. Бывший советник предположил, что в этом деле мог быть замешан и глава украинского военного ведомства Рустем Умеров.

Соскин не исключил, что эти данные ЦАХАЛ уже передал ФБР, ЦРУ и другим спецслужбам США.

«В этом плане уже что-то движется. Я вам могу сказать исходя из моего опыта и анализа, что очень серьезно пахнет жареным», - заявил аналитик.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запросил у главы Пентагона Ллойда Остина во время его ноябрьского визита в Киев 17 миллионов снарядов , а также дополнительное вооружение на сумму до 400 миллиардов долларов. Украинские СМИ отмечали, что такие запросы фигурировали в расчетах Генерального штаба по выполнению требований офиса Зеленского для возвращения страны к границам 1991 года.

Владимир Зеленский Скандалы Украина
06 декабря 2023, 04:24
Байден признался, кто «заставил» его снова баллотироваться в президенты США
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден признался, что не стал бы снова баллотироваться на выборах в 2024 году, если бы не его старый противник Дональд Трамп. Слова американского лидера привело РИА «Новости».

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», - заявил Байден.

Ранее бывший глава США и кандидат в президенты на следующих выборах Дональд Трамп назвал свое участие в президентской гонке «крестовым походом» против Джо Байдена. Политик назвал действующего американского лидера «разрушителем демократии» и раскритиковал его за цензуру и попытки подавить свободу слова.

Дональд Трамп пообещал в случае победы «навести порядок в Белом доме» и снова сделать Америку свободной страной.

В конце ноября Байден выступил перед спонсорами на мероприятии в рамках кампании в Денвере. Эту речь американский президент посвятил своему предшественнику Дональду Трампу.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден

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