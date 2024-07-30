Венесуэла отозвала дипломатов из семи стран после их реакции на итоги выборов

Американский миллиардер и Илон Маск отреагировал на новость о том, что у основателя Telegram Павла Дурова более 100 биологических детей. Бизнесмен оставил ироничный комментарий в своем аккаунте в соцсети X.

«Уровень новичка - Чингисхан», - ответил Маск на публикацию другого аккаунта о детях Дурова.

По легенде, у основателя Монгольской империи Чингисхана было около 600 детей. У самого Маска их 12.

Накануне Дуров сделал неожиданное признание. Он рассказал, что имеет свыше 100 биологических детей в 12 странах мира.

Около 15 лет назад к Дурову обратился друг и попросил сдать сперму в клинике. Руководитель медицинского учреждения тогда сказал основателю Telegram, что его гражданский долг - сдать больше биологического материала, чтобы помочь большему количеству пар.

Подруга Дурова Ирина Болгар недавно рассказала, что родила от бизнесмена троих детей.

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на новость о том, что у основателя Telegram Павла Дурова более 100 биологических детей. Бизнесмен оставил ироничный комментарий в своем аккаунте в соцсети X.