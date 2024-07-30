Венесуэла отозвала дипломатов из семи стран после их реакции на итоги выборов
Венесуэла отозвала своих дипломатов из семи стран, призвавших пересмотреть итоги выборов президента и не согласившихся с победой Николаса Мадуро. Министр иностранных дел Иван Хиль в соцсети X обвинил их в связях с США.
«Венесуэла выражает самое решительное неприятие вмешивающихся действий и заявлений группы правых правительств, подчиненных Вашингтону и открыто приверженных самым гнусным идеологическим постулатам международного фашизма», - заявил он.
Хиль опубликовал решение кабмина отозвать весь дипломатический персонал миссий в Аргентине, Доминиканской Республике, Коста-Рики, Чили, Панаме, Перу и Уругвае из-за угрозы национальной безопасности. Власти потребовали, чтобы представители этих стран покинули Венесуэлу.
Президентские выборы прошли 28 июля, Мадуро набрал на них более 50% голосов и одержал победу. Правительства девяти стран Латинской Америки не признали итоги голосования, потребовали пересмотреть их с участием независимых наблюдателей и провести срочное заседание Постоянного совета Организации американских государств по этому поводу.