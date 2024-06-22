22 июня 2024, 02:58

«Вельзевул и его приспешник». Орбан раскритиковал ключевых европейских политиков

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидер победившей на выборах в Европарламент Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер — Вельзевул. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен он назвал приспешником главного демона. Его слова привело немецкое издание Merkur.

Орбан обвинил Вебера в том, что тот «воплощает план Сороса», который не несет ничего хорошего европейской политике.

«В ЕС возникла воинственная, антиэкономическая и про-миграционная коалиция», - заявил Орбарн.

Премьер-министр Венгрии также пожаловался, что в Европе уменьшается количество европейцев, а их место занимают мигранты, которых активно ввозят в ЕС. По его словам, сильно изменилась Германия - она «уже не та» и представляет собой мультикультурный мир.

Ранее Орбан заявил, что «европейский поезд едет в сторону войны», , но венграм удалось сойти с этого рейса. По его словам, НАТО планирует военную миссию на Украине, но Венгрия никаким образом не примет участия в конфликте: ни оружием, ни солдатами, ни деньгами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидер победившей на выборах в Европарламент Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер - Вельзевул. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен он назвал приспешником главного демона. Его слова привело немецкое издание Merkur.

Германия Венгрия Мигранты Еврокомиссия Европа Выборы
22 июня 2024, 04:06
Польских пограничников обвинили в избиении мигрантов кольями
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Представители силовых структур Польши жестоко обращаются с задержанными мигрантами. Для избиений они используют деревянные колья, сообщил РИА «Новости» официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

«Чаще всего выдворенные из Польши мигранты жалуются на то, что применяются при избиении телескопические дубинки или просто дреколье, которое находят в лесу», - сказал он.

По словам Дмитриева, также военные пускают в ход практически все спецсредства. Например, электрошокеры или баллончики со слезоточивым газом.

С 13 июня власти Польши ввели на границе с Белоруссией буферную зону. После этого польские фермеры стали «минировать» границу свиным навозом , чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов и научить правительство защищать территорию.

Белоруссия Мигранты Военные Польша Избиения
22 июня 2024, 01:55
Ученый заявил о скрываемой властями Канады болезни мозга
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Власти Канады запретили изучать неизвестную болезнь мозга, которую могли подхватить десятки человек. Об этом заявил канадский нейробиолог Сэмюэл Вайс, его процитировало издание The Guardian.

«Весной 2021 года я полагал, что все правительственные усилия по разгадке этой тайны не за горами. Однако вскоре научные усилия свернули по просьбе правительств», - сообщил он.

Вайс отметил, что научное сообщество «было готово задействовать финансовые и человеческие ресурсы» для исследования загадочной болезни, однако ученым отказали в праве на ее изучение.

Нейробиолог извинился перед теми, кто пострадал от болезни. По его словам, неизвестный недуг коснулся около 350 человек.

Это не первый ученый, который сообщил о запрете на изучение загадочной болезни мозга в Канаде. Его коллеге Майкл Култхарт также з апретили исследовать загадочную неврологическую болезнь в провинции Нью-Брансуик.

Исследования Болезни Канада Ученые
22 июня 2024, 01:16
Скрипали отказались участвовать в суде по делу об отравлении
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в слушаниях по делу об отравлении в Солсбери, так как опасаются за свою безопасность. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным газеты, Скрипали считают, что предоставили достаточно данных полиции, и их личное участие в суде необязательно. Но родственники британки Дон Стерджес, которая погибла от отравления, считают, что Скрипалей необходимо включить в список свидетелей.

Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Слушания по делу об отравлении в Солсбери начнутся в октябре 2024 года.

Ранее в российском МИД сообщили, что Юлия Скрипаль отказалась от консульского содействия Москвы. Такая информация содержится в ответной ноте британских властей на запрос российских дипломатических служб.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию отравили в Солсбери в марте 2018 года. Спустя четыре месяца в больницу с отравлением попали жители соседнего городка Эймсбери - 44-летняя Дон Стерджес и ее гражданский муж 45-летний Чарли Роули. Спустя несколько дней Стерджес скончалась, а Роули выжил. Английские полицейские заявили, что британцы отравились тем же веществом, что и Скрипали.

Великобритания Отравление Скрипалей Суд Больницы Россия Полиция
21 июня 2024, 23:49
Стало известно «тайном» ребенке Илона Маска
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
У американского миллиардера и технократа Илона Маска и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис родился еще один ребенок. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, ребенок родился в этом году, пол и имя младенца неизвестны. Это третий ребенок пары: три года назад Зилис родила от Маска близнецов. При этом она уверяла, что у нее не было романа с миллиардером, он лишь стал для нее донором спермы. Хотя из документов следует, что Маск жил в доме Зилис в Техасе.

По данным Bloomberg, всего у миллиардера как минимум 12 детей, причем шестеро из них родились за последние пять лет от двух женщин - певицы Граймс и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис.

В марте 2022 года у Маска и его бывшей девушки певицы Граймс родилась дочь. Ребенка вынашивала суррогатная мать. Девочку назвали Exa Dark Sideræl. По словам певицы, она находится в хороших отношениях с миллиардером, несмотря на расставание. На тот момент у пары уже был двухлетний ребенок - мальчик по имени X Æ A-12.

Спустя год Граймс написала, что сменила имя дочери - теперь ее зовут «Why» («Почему?»).

США Дети Отношения Илон Маск Певица Граймс

Новости по теме