Великобританию осадили за попытку вмешаться во внутренние дела России

«Подчеркнули, что у российской стороны накопились вопросы к Британии, в том числе по теме „отравления“ Алексея Навального в 2020 году», - отметили в представительстве.

В комментарии ТАСС дипломат добавил, что британской стороне напомнили о неприемлемости вмешательства во внутренние дела России. Поводом для этого стала попытка МИД королевства переложить на российские власти ответственность за смерть Навального.

«В этой связи с российской стороны была подчеркнута категорическая неприемлемость попыток Великобритании вмешиваться в сугубо внутреннее дело нашей страны», - указали в дипмиссии.

В пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти Навального в ямальской колонии в поселке Харп. Ему стало плохо на прогулке, медики ничем не смогли помочь осужденному.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что смерть Навального сыграла на руку Евросоюзу и США. По его мнению, именно они виноваты в этой ситуации, поскольку являются основными выгодоприобретателями.

Посол России в Вашингтоне Алексей Антонов отмечал, что любые публичные высказывания о Навальном со стороны американских официальных лиц являются вмешательством во внутренние дела страны.