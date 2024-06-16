16 июня 2024, 05:01

Великобритания заподозрила Китай в слежке через кокарды

РИА «Новости»
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Британское министерство обороны заподозрило Китай в шпионаже через кокарды на фуражках. Подробности написала газета Financial Times.

Военные выразили опасение, что в значки на головных уборах британских солдат могут быть встроены устройства слежения или GPS-передатчики. После смены герба королем Карлом III подряд на производство кокард получила компания Wyedean Weaving.

Значки планируют производить «в разных местах», в том числе и в Китае. В компании заверили, что будут тщательно проверять качество товара.

Ранее правительство США захотело услышать мнение Китая о предложении президента РФ Владимира Путина по поводу решения украинского конфликта.

Великобритания Шпионаж Военные Китай
16 июня 2024, 05:41
«Добро пожаловать». Кубинский лидер поднялся на борт фрегата «Адмирал Горшков»
РИА «Новости»
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Глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поднялся на борт российского фрегата «Адмирал Горшков», который прибыл в Гавану. Об этом он написал в соцсети Х.

«Сегодня мы осмотрели интерьер фрегата „Адмирал Горшков“ и палубу подводной лодки „Казань“ - кораблей ВМФ России, находящихся с официальным визитом в порту Гаваны», - отметил он.

Кубинский лидер заявил, что день был приятным и даже постоянный дождь не испортил впечатления.

«Добро пожаловать, друзья из России», - написал он в публикации.

Ранее стало известно, что в Гаване люди собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы полюбоваться заходом российских кораблей. Как отметил местный житель Габриэль Сонейра, его семья никогда не видела подводную лодку. Они не хотели упустить возможность увидеть морское зрелище.

Куба Корабли Международные отношения Россия
16 июня 2024, 05:31
Фрегат ВМС Ирана отказался спасать экипаж затонувшего украинского корабля
Freepik
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Фрегат Jamaran ВМС Ирана, который проплывал недалеко от затонувшего украинского судна Verbena, не ответил на сигнал бедствия от моряков на нем. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Командование узнало, что фрегат был в восьми милях от терпящего бедствия судна.

Украинский сухогруз атаковали йеменские хуситы. После этого на борту начался пожар, члены экипажа подали сигнал бедствия. В итоге людей подобрало другое судно. Вечером 15 июня стало известно, что Verbena затонуло в Аденском заливе.

Также в этот день пошел ко дну еще один корабль. Он загорелся из-за атаки у берегов Йемена. Экипаж на борту эвакуировали.

Пожары Корабли Иран Йемен
16 июня 2024, 04:57
«Она глупа, она верит». Карлсон рассказал, почему Камала Харрис живет во лжи
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон назвал глупой вице-президента США Камалу Харрис. Об этом он заявил во время беседы со зрителями на авторском шоу.

«Камалу Харрис не просто назначают на должности, для которых ей не достает квалификации. Ей говорят, что она квалифицирована, и, поскольку она глупа, она верит в это», - сказал он.

По словам Карлсона, демократы уже бы отказались от лидера Штатов Джо Байдена, если бы у них работал надежный вице-президент, которого бы уважали граждане.

«Мне кажется, Камала уступает в популярности даже Байдену», - заявил журналист.

Ранее стало известно, что Камала Харрис покинула конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения. Она прилетела туда на несколько часов, а потом вылетела обратно в Вашингтон. На вопрос журналиста, как все прошло, политик ответила, что очень хорошо.

США Камала Харрис Такер Карлсон
16 июня 2024, 03:45
Пострадал пиджак. Спецагент рассказал о нападении на него собаки Байдена
Freepik
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Пес президента США Джо Байдена в сентябре 2023 года покусал агента секретной службы, отвечающего за безопасность семьи американского лидера. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Речь идет о немецкой овчарке по кличке Коммандер. В 2023 году, когда Байден прогуливался в саду у Белого дома, его питомец подбежал к охраннику и цапнул его за руку. Хотя повреждений на теле не оказалось, пиджак собака однозначно испортила, рассказал сам сотрудник службы безопасности в электронном письме журналистам телеканала.

Коммандер, по данным телеканала CNN, более 20 раз атаковал охранников Байдена.

В июле 2023 года Коммандер покусал семерых сотрудников спецслужб США , одному из них пришлось обратиться за медицинской помощью.

США Белый дом в США Собаки Джо Байден

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