Великобритания заподозрила Китай в слежке через кокарды
Британское министерство обороны заподозрило Китай в шпионаже через кокарды на фуражках. Подробности написала газета Financial Times.
Военные выразили опасение, что в значки на головных уборах британских солдат могут быть встроены устройства слежения или GPS-передатчики. После смены герба королем Карлом III подряд на производство кокард получила компания Wyedean Weaving.
Значки планируют производить «в разных местах», в том числе и в Китае. В компании заверили, что будут тщательно проверять качество товара.
Ранее правительство США захотело услышать мнение Китая о предложении президента РФ Владимира Путина по поводу решения украинского конфликта.